Патрульную полицию Одессы возглавил сын замученного боевиками Героя Украины

Юрий Рыбак служил в милиции Донецкой области, был понижен в должности за составление протокола на свата Януковича, является активистом Евромайдана

Патрульную полицию Одессы возглавил Юрий Рыбак – уроженец Донецкой области, сын до смерти замученного боевиками т. н. "ДНР" Владимира Рыбака.

Об этом сообщается на странице патрульной полиции Одессы в Facebook.

До этого назначения Юрий Рыбак занимал должность заместителя начальника отдела мониторинга и аналитического обеспечения УПП в Киеве.

Фото: полиция

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий подчеркнул, что Юрий Владимирович почти с первых дней присоединился к формированию и становлению патрульной полиции Украины.

"Это грамотный организатор и настоящий управленец. Уверен, он достойно будет выполнять свои обязанности и эффективно реализовывать намеченные шаги стратегического развития", – отметил Билошицкий.

Новый глава патрульной полиции Одессы отметил, что приоритетными направлениями работы считает повышение уровня безопасности граждан, усиление противодействия уличной преступности, улучшение организации деятельности Управления и расширения эффективного взаимодействия с обществом.

Жизненная история

Как сообщал в Facebook сотрудник патрульной полиции Украины Андрей Тирон, Юрий Рыбак – родом из Донецка, он закончил вуз МВД, служил в милиции Донецкой области и является активистом Евромайдана. Будучи инспектором в Донецком областном ГАИ, Рыбак составил протокол на свата Януковича за вождение в нетрезвом виде, за что был переведен в ППС.

"На своем счету имеет две спасены жизни граждан, которые зимой ушли под лед на Днепре. А еще Юрий, будучи в комиссии по приему в полицию не пропускал милиционеров, а именно, тех кто разгонял и пытал на Майдане активистов", – рассказал Андрей Тирон.

Юрий Рыбак — сын замученного и убитого боевиками в апреле 2014 года депутата Горловского горсовета, Героя Украины Владимира Рыбака.

Владимир Рыбак был похищен после митинга, где он пытался сорвать флаг т.н. "ДНР" со стены мэрии. Тело мужчины впоследствии нашли в реке Северский Донец. Вместе с Рыбаком из реки вытащили тело еще одного человека – студента Юрия Поправки.

"Причина смерти обоих погибших – комбинированная травма тела в результате пыток, с дальнейшим утоплением еще живых потерпевших, которые были без сознания", – сообщили тогда в МВД.