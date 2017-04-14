Перестановки в "Нафтогазе": Юлия Ковалив подала в отставку

Глава набсовета компании уверена, что ей удалось многого достичь на этом посту

Председатель наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Юлия Ковалив написала заявление о прекращении своих полномочий как члена наблюдательного совета "Нафтогаза" по собственному желанию. С 17 апреля ее полномочия прекращаются. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Ковалив отмечает, что шаги по реформированию "Нафтогаза" и газового рынка Украины международные партнеры назвали одной из самых успешных реформ, проведенных за последние три года.

Ковалив также подчеркнула, что успешные реформы позволили сократить дефицит государственных финансов, рынок освободился от посредников и было убрано основной источник для коррупции в газовом секторе.

В дальнейшем Ковалив планирует сосредоточиться на работе Офиса Национального инвестиционного совета.

Напомним, Юлия Ковалив была избрана на должность члена наблюдательного совета "Нафтогаза" соответствии с приказом Министерства экономического развития и торговли Украины от 21 апреля 2016 №725.

Ранее также сообщалось, что "Нафтогаз Украины" впервые за пять лет вышел на прибыль.