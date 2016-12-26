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Помпезный новогодний корпоратив для ГФС обошелся в 1 млн грн – СМИ (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7830/73_main.1482746252.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/73_tn.1482746252.jpg Власть Для налоговиков пел Пономарев, а также им устроили отдельный специальный выпуск 3D-шоу "Стражи грез"

Помпезный новогодний корпоратив для ГФС обошелся в 1 млн грн – СМИ (видео)

Сегодня, 11:56

Для налоговиков пел Пономарев, а также им устроили отдельный специальный выпуск 3D-шоу "Стражи грез"


Новогодний корпоратив для тысячи сотрудников Государственной фискальной службы Украины проходил в отдельном павильоне на территории ВДНХ в Киеве и обошелся минимум в миллион гривен. Об этом говорится в программе "Наши деньги".

Журналисты утверждают, что аренда павильона стоит около 50 тысяч грн в сутки, еще 25 тысяч грн – дополнительные арендные средства за время, необходимое для украшения помещения.

Кроме того, для налоговиков устроили отдельный специальный выпуск известного новогоднего 3D-шоу "Стражи грез". Стоимость билетов на подобное мероприятие – от 200 до 2000 грн за посетителя в новогодний сезон. Развлекал налоговиков народный артист Украины Александр Пономарев. Его выступление оценивается примерно в 6-7 тысяч долларов.

Питание было организовано силами кейтеринга. Минимальный заказ подобного обслуживания – от 150 грн на одного человека. То есть угощение фискалов обошлось минимум в 150 тысяч грн. Таким образом, общая стоимость мероприятия составила около миллиона грн.
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