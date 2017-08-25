Порошенко наградил бойца, который спас женщину после взрыва в Киеве: появилось видео

Сегодня, 16:28

"По моему твердому убеждению именно так должен действовать украинский воин", – заявил президент

Порошенко дал бойцу одну из наиболее почетных государственных наград. Фото: сайт президента Украины
Порошенко дал бойцу одну из наиболее почетных государственных наград. Фото: сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко наградил бойца Национальной гвардии Сергея Добровольского, который вчера спас пострадавшую от взрыва на ул. Грушевского женщину, медалью "За спасенную жизнь".

"В Библии говорится, что если спас хотя бы одну жизнь, значит ради этого надо было жить. Именно так поступил нацгвардеец Сергей Добровольский, который вчера спас женщину, пострадавшую от взрыва на улице Грушевского. Я был приятно удивлен профессиональностью действий военнослужащего: Сергей не растерялся, взял ситуация под контроль и оказал первую необходимую помощь. По моему твердому убеждению, именно так должен действовать украинский воин", – написал Порошенко на своей странице в Facebook.

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"Наградил Сергея Добровольского медалью "За спасенную жизнь" – одной из наиболее христианских и наиболее почетных государственных наград", – добавил президент.

Как сообщалось, взрыв произошел 24 августа на улице Грушевского между зданием Кабмина и стадионом "Динамо" им. Валерия Лобановского.

Сообщалось, что в результате взрыва пострадала семья из трех человек. Позже оказалось, что это были жена, теща и друг семьи героя АТО Валерия Чибинеева.
Киев, взрыв, Порошенко, Грушевского, награды, нацгвардия

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