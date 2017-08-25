Порошенко присвоил генеральские звания топ-силовикам: названы фамилии

Сегодня, 12:46

Президент указами присвоил звания руководству ГСЧС, Нацполиции, Нацгвардии и СБУ

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко подписал ряд указов о присвоении званий, которым ко Дню Независимости произвел в генеральский чин (или аналогичный ему) 12 человек. Соответствующие указы обнародовала пресс-служба президента на официальном сайте:

  • звание генерал-майора юстиции получил полковник юстиции Олег Сенюк – военный прокурор Западного региона Украины, временно исполняющий обязанности военного прокурора сил антитеррористической операции;
  • звание генерал-лейтенанта получил генерал-майор Леонид Евдоченко – председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;
  • военное звание генерал-полковника получил генерал-лейтенант Игорь Колесник – первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
  • звание генерал-лейтенанта получил генерал-майор Андрей Грищенко – командующий войск оперативного командования "Юг" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины;
  • звание генерал-лейтенанта получил генерал-майор Вячеслав Шамко – начальник штаба – первый заместитель командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины;
  • звание генерал-майора получил полковник Анатолий Баргилевич – начальник оперативного управления – заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины;
  • звание генерал-майора получил полковник Валерий Залужный – начальник штаба – первый заместитель командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины;
  • звание генерал-майора получил полковник Игорь Палагнюк – начальник штаба – первый заместитель командующего войсками оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины;
  • звание контр-адмирала получил капитан 1 ранга Неижпапи Алексей Леонидович – заместитель командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины по боевой подготовке – начальник управления боевой подготовки Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, специальное звание генерал-лейтенанта службы гражданской защиты присвоено генерал-майору службы гражданской защиты Николаю Чечеткину – председателю Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Специальное звание генерал-майора службы гражданской защиты присвоено полковнику службы гражданской защиты Александру Щербаченко – директору Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций аппарата ГСЧС.

Первый заместитель начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины Василий Писный в порядке переаттестации получил воинское звание генерал-лейтенанта – раньше он был генерал-лейтенантом милиции.

Командующий Национальной гвардии генерал-лейтенант Юрий Аллеров стал генерал-полковником.

Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин повышен в звании до генерала полиции второго ранга, а начальник Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины Евгений Коваль повышен в звании до генерала полиции третьего ранга.

Первый заместитель главы СБУ Павел Демчина стал генерал-лейтенантом, а звания генерал-майора получили:

  • начальник управления вооружения и техники ГПСУ Сергей Букоемский;
  • начальник управления борьбы с трансграничной преступностью ГПСУ Петр Крыса;
  • директор Департамента персонала ГПСУ Сергей Сердюк;
  • начальник УСБУ в Ровненской области Василий Бедрий;
  • начальник УСБУ в Харьковской области Андрей Носач;
  • начальник управления внутренней безопасности СБУ Александр Саппа.

Народный депутат, генерал-лейтенант милиции Николай Паламарчук получил специальное звание генерала полиции первого ранга в отставке. Он работал в органах МВД с 1982 до 2005 года.

Также, прокурор Николаевской области Тарас Дунас и прокурор Одесской области Олег Жученко получили классный чин государственного советника юстиции 3 класса, который соответствует генеральскому званию.
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Источник:

"Сегодня"

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