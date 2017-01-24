Порошенко создал специальную военно-воздушную зону над Донбассом

Президент Украины Петр Порошенко внес изменения в свой указ №12/2017, создав четвертую военно-воздушную зону "Восток", которая распространяется на временно неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в документе, новая зона "Восток" проходит по внешней границе прибрежных морских вод Азовского моря шириной 12 морских миль, отсчитываемых от линии наибольшего отлива как на материке, так и на островах, принадлежащих Украине, до ближайшей точки государственной границы Украины с Российской Федерацией на суше, далее по линии государственной границы Украины с РФ.

За воздушное пространство над оккупированными территориями Донбасса в рамках новой военной зоны ответственность несет командование "Восток".

Напомним, что до этого в указе президента значились только три военно-воздушные зоны – "Юг", "Центр" и "Запад" – и отдельный военно-воздушный район.

Границами зон являются условные вертикальные поверхности, которые проходят по линии границы вокруг и по прямым линиям внутри страны.