Проект постановления об отставке главы ФГИ зарегистрирован в Раде

Заявление об отставке Билоуса с должности по собственному желанию поддержал профильный комитет Рады по вопросам экономической политики

Проект постановления об увольнении Игоря Билоуса с должности главы Фонда государственного имущества зарегистрирован в Верховной Раде в среду. Об этом говорится на сайте парламента.

Ранее в этот день заявление об отставке главы ФГИ по собственному желанию поддержал профильный комитет Рады по вопросам экономической политики во главе с Андреем Иванчуком, который затем и внес проект постановления.

Как сообщалось, Билоус заявил о намерении уйти в отставку 10 апреля.

"Для меня пришло время двигаться дальше. Сначала планирую небольшой перерыв, проведу время с семьей. И вскоре вернусь к тому, чем занимался до прихода на госслужбу", – отметил он.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман после провала приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ) в конце прошлого года неоднократно резко критиковал главу ФГИ, предлагая ему и всему руководству Фонда подать в отставку.

Поступления от приватизации госимущества в общий фонд госбюджета Украины в 2016 году составили 188,92 млн грн, или 1,1% от утвержденного в госбюджете плана в 17,1 млрд грн.

Одновременно Фонду удалось на 67,2% перевыполнить план доходов от аренды государственного имущества – в госбюджет было перечислено 1,028 млрд грн при заложенных 615 млн грн.

Верховная Рада утвердила Билоуса главой ФГИ 19 мая 2015 года. До этого он возглавлял Государственную фискальную службу с момента ее создания в июне 2014 года до 24 февраля 2015 года, а ранее непродолжительное время занимал должность руководителя Государственной налоговой службы.

До перехода на госслужбу Билоус был главой инвестиционно-банковского управления инвесткомпании в Украине и странах Центрально-Восточной Европы, содиректором киевского регионального офиса.

Ранее, с 2005 года работал в инвестиционном банке, где возглавлял украинский бизнес, а до этого в киевской инвестиционной компании, специализирующейся на сделках M&A.