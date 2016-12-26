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СБУ не хватает денег на зарплаты, а бюджет-2017 не спасает – Грицак http://www.segodnya.ua/img/article/7831/66_main.1482753526.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/66_tn.1482753526.jpg Власть Глава Службы безопасности пожаловался на массовый отток кадров в коммерческие организации

СБУ не хватает денег на зарплаты, а бюджет-2017 не спасает – Грицак

Сегодня, 13:57

Глава Службы безопасности пожаловался на массовый отток кадров в коммерческие организации

Глава СБУ Василий Грицак. Фото: president.gov.ua
Глава СБУ Василий Грицак. Фото: president.gov.ua

Службе безопасности Украины (СБУ) не хватает денег, а бюджет на следующий год выделяет меньше средств, чем нужно ведомству. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак в эфире "112 Украина".

"Наш бюджет по памяти, это то, что нам удалось отстоять – это 6 млрд 260 млн грн. Хотя минимальная потребность, которую мы заявили – это чуть более 7 млрд. Более того, у нас 80% из нашего бюджета – это заработная плата и начисления на эту заработную плату", – отметил глава СБУ.

Грицак посетовал на низкие зарплаты в СБУ. "Я открою сейчас страшную военную тайну, но я должен это сказать, к большому сожалению, в конце текущего года денежное содержание военнослужащих Службы безопасности фактически было самым низким среди правоохранительного и военного блока", – сказал Грицак.

По его словам, сотрудники СБУ получали меньшую зарплату, чем люди на похожих должностях в Госпогранслужбе, МВД или Нацполиции.

"Поэтому денег нам действительно не хватает", – констатировал глава СБУ и пожаловался, что из-за низкой зарплаты работников госструктур на 3-5 году работы "переманивают" коммерческие организации.

Напомним, бюджет Украины 2017 был принят 21 декабря в 4:53. 23 декабря документ подписал спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Для окончательного принятия сметы осталась подпись президента.

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