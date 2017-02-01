Ситуация напряженная: Гройсман в деталях рассказал о своей поездке в Авдеевку

Сегодня, 13:00

Люди в городе живут в чрезвычайно сложных условиях, постоянной опасности обстрелов, отметил премьер

Владимир Гройсман. Фото: Kmu.gov.ua
Владимир Гройсман. Фото: Kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман вместе с вице-премьер-министром Геннадием Зубко, министром по вопросам временно оккупированных территорий Вадимом Чернышом и руководителем ГСЧС Николаем Чечеткиным вчера посетили Авдеевку. Глава правительства на заседании Кабмина в деталях рассказал о поездке.

"Конечно, ситуация там напряженная и есть ряд проблем, возникших вследствие того, что российские оккупационные войска начали атаку тяжелой артиллерии по объектам жизнеобеспечения. Могу сказать, что люди там живут в чрезвычайно сложных условиях, в постоянной опасности обстрелов. Это все чувствуется, потому что это все происходит прямо в городе", – сказал он.

Вчера было проведено заседание штаба, организованного несколько дней назад, который возглавил вице-премьер Зубко, обеспечена координацию всех служб.

"Сегодня хочу подчеркнуть, что на минимальном уровне мы обеспечим все системы жизнедеятельности. Единственное, в городе вследствие бомбардировки нет электроэнергии. Но разработаны абсолютно все сценарии, по которым мы будем действовать в зависимости от того, как будет развиваться ситуация. Всем необходимым город обеспечен. Городок обогрева развернут, социальные службы работают. Дал поручение, чтобы мы рассмотрели возможность и восстановили работу днем хотя бы одной школы, чтобы детей из Авдеевки можно было учить. Сейчас отдел образования и районная военно-гражданская администрация этим занимаются. Там постоянно находится глава областной ВГА Павел Жебривский и все необходимые службы. Фактически сегодня есть все необходимое обеспечение", – сообщил Гройсман.

"Самое главное, чего нам нужно добиться, – это объединить мировое сообщество, давить на Россию, чтобы они прекратили обстрел. Это даст возможность всем службам технически восстановить жизнедеятельность города, восстановить энергоснабжение, водоснабжение, обеспечить качественное теплоснабжение и так далее. Поэтому каждые два часа происходит заседание штаба – как на месте, так и в Киеве. У нас есть все сценарии того, как действовать в разных условиях. Все знают, что им нужно делать и когда нужно делать. Все планы утверждены и проверены. Мы будем дальше действовать от того, как будет развиваться ситуация", – подытожил премьер.

Напомним, Авдеевка осталась полностью без света и тепла, при этом температура воздуха достигала 20 градусов мороза. Также в результате обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подавала на город воду. Из-за ситуации в Авдеевке Петр Порошенко прервал свой визит в Германию, чтобы координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы. В городе объявлено чрезвычайное положение.
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"Сегодня"

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