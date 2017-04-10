СМИ: Гонтарева подала заявление об отставке

В Нацбанке и администрации президента официальных комментариев не дают

Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева подала президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

В Нацбанке и администрации президента пока не комментируют эту информацию.

Вместе с тем НБУ на 11:00 понедельника анонсировал пресс-конференцию главы и членов правления Нацбанка, не уточняя тему.