СМИ: Гонтарева подала заявление об отставке

Вчера, 10:39

В Нацбанке и администрации президента официальных комментариев не дают

Валерия Гонтарева. Фото: пресс-служба НБУ
Валерия Гонтарева. Фото: пресс-служба НБУ

Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева подала президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

В Нацбанке и администрации президента пока не комментируют эту информацию.

Вместе с тем НБУ на 11:00 понедельника анонсировал пресс-конференцию главы и членов правления Нацбанка, не уточняя тему.
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