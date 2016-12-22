Сотрудники ГФС с размахом отметили корпоратив – СМИ

Сотрудники Государственной фискальной службы Украины с размахом отгуляли в Киеве корпоратив. Праздник лично открывал глава ГФС Роман Насиров. Об этом сообщил журналист Дмитрий Гнап на своей странице в Facebook.

По его словам, для праздника налоговики сняли целый павильон на ВДНХ в Киеве. На корпоратив пришло около тысячи сотрудников Фискальной службы.