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Сотрудники ГФС с размахом отметили корпоратив – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7819/75_main.1482402904.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/75_tn.1482402904.jpg Власть Для праздника налоговики сняли целый павильон на ВДНХ

Сотрудники ГФС с размахом отметили корпоратив – СМИ

Сегодня, 12:33

Для праздника налоговики сняли целый павильон на ВДНХ

Сотрудники ГФС с размахом отметили корпоратив. Фото: Facebook
Сотрудники ГФС с размахом отметили корпоратив. Фото: Facebook

Сотрудники Государственной фискальной службы Украины с размахом отгуляли в Киеве корпоратив. Праздник лично открывал глава ГФС Роман Насиров. Об этом сообщил журналист Дмитрий Гнап на своей странице в Facebook.

По его словам, для праздника налоговики сняли целый павильон на ВДНХ в Киеве. На корпоратив пришло около тысячи сотрудников Фискальной службы.
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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