Сотрудники ГФС с размахом отметили корпоратив – СМИ
Для праздника налоговики сняли целый павильон на ВДНХ
Сотрудники Государственной фискальной службы Украины с размахом отгуляли в Киеве корпоратив. Праздник лично открывал глава ГФС Роман Насиров. Об этом сообщил журналист Дмитрий Гнап на своей странице в Facebook.
По его словам, для праздника налоговики сняли целый павильон на ВДНХ в Киеве. На корпоратив пришло около тысячи сотрудников Фискальной службы.
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