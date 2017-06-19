Турчинов за "интенсивный труд" в мае получил больше 50 тысяч гривен зарплаты

Заработная плата секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова за май составила 51 404 гривни, а его заместителей — от 44 153 гривен до 62 550 гривен, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ аппарата СНБО.

"Заработная плата за май 2017 года секретаря СНБО Турчинова А. В. составляла 51 403,53 грн", — сообщили агентству в СНБО.

В частности, должностной оклад Турчинова и надбавка за интенсивность труда составили по 14 400 гривен (полный оклад секретаря СНБО при отработке всех рабочих дней составляет 18 тыс. гривен), надбавка за выслугу лет — 7 200 гривен, а надбавки за работу в условиях режимных ограничений и как эксперту по вопросам тайн — по 2 880 гривен.

Еще 7 034 гривны составили отпускные Турчинова за май, а 2 610 гривен — командировочные.

При этом зарплата первого замсекретаря СНБО Михаила Коваля за май составила 62 550 гривен, из которых 16 тыс. гривен составила премия, а 6 095 гривен — командировочные.

В то же время зарплата еще одного первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского за май составила 44 153 гривны, из которых 16 тыс. гривен — премия, 12 057 гривен — командировочные, а 3 047 гривен — отпускные.

В свою очередь зарплата замсекретаря СНБО Александра Литвиненко за май составила 58 500 гривен, из которых 15 тыс. гривен составила премия.

Напомним, зарплата Турчинова за апрель составила 46,7 тыс. гривен.

Как известно, именно в мае СНБО ввел санкции против популярных российских сайтов, включая соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", сервисы "Яндекса" и "КиноПоиск".