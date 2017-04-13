В БПП назвали имя возможного преемника Гонтаревой

Сегодня, 13:34

В политсиле Порошенко рассматривают два варианта развития событий после отставки главы НБУ

Валерия Гонтарева. Фото: 24tv.ua
Валерия Гонтарева. Фото: 24tv.ua

Пост главы Национального банка Украины займет либо глава правления Райффайзен Банк Аваль Владимир Лавренчук, либо руководить НБУ долгое время будет исполняющий обязанности Яков Смолий. Об этом заявил народный депутат от БПП Вадим Денисенко, пишет "Обозреватель".

"Сейчас есть два варианта развития событий. Или достаточно быстро мы увидим на посту Лавренчука. Или достаточно долго у нас будет исполняющий обязанности", – отметил нардеп.

По его словам, в нынешней ситуации вероятность того, что Валерию Гонтареву уговорят остаться в НБУ, нулевая.

Как известно, 10 апреля, Гонтарева официально заявила о своей отставке. Заявление Гонтаревой должен подписать президент Украины Петр Порошенко, после чего оно будет рассмотрено Верховной Радой.

В отставку Гонтарева идет с 10 мая, предупредив об этом, согласно правилам, за месяц. Однако если Верховная Рада проголосует за отставку главы НБУ раньше, Гонтарева покинет должность согласно решению парламента.
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