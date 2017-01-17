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В Кабмине объяснили, зачем Байден прилетал в Украину http://www.segodnya.ua/img/article/7888/96_main.1484640618.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/96_tn.1484640618.jpg Власть Вице-президент США ставил некую точку в этом периоде украинско-американских отношений

В Кабмине объяснили, зачем Байден прилетал в Украину

Сегодня, 10:09

Вице-президент США ставил некую точку в этом периоде украинско-американских отношений

Джо Байден и Петр Порошенко. Фото: President.gov.ua
Джо Байден и Петр Порошенко. Фото: President.gov.ua

Визит уходящего вице-президента США Джо Байдена в Украину является логичным и нужным шагом. Такое мнение высказал директор Координационного бюро европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета Министров Украины Вадим Трюхан.

"В администрации президента Барака Обамы именно Байден отвечал за так называемое украинское досье. Поэтому вполне логично, что перед передачей дел администрации Дональда Трампа была поставлена некая точка в этом периоде американо-украинских отношений. Визит является очень логичным и нужным. Особенно в контексте того, что отношения между Дональдом Трампом и Петром Порошенко пока не урегулированы", – отметил Трюхан.

По его словам, у визита Байдена есть несколько целей.

"Первая цель – дать некие рекомендации, каким образом Украине наладить отношения с Трампом. Вторая – показать постоянство в отношениях между Украиной и США. Третья – показать России, что как минимум на уровне одной из американских партий Украина сохранит поддержку. А для Киева этот визит – возможность выразить благодарность Байдену и показать, что Украина дружит не только за должности, а и за дела", – подытожил дипломат.

Напомним, что инаугурация Дональда Трампа назначена на 20 января.
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Источник:

Обозреватель

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