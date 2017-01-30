В Кабмине раскрыли зарплаты госсекретарей

Сегодня, 12:32

Госсекретарь правительства отметил, что не считает существующий уровень зарплат на данных должностях достаточно конкурентным

Госсекретарь Кабмина рассказал о зарплатах своих коллег. Фото: zn.ua
Госсекретарь Кабмина рассказал о зарплатах своих коллег. Фото: zn.ua

Средняя заработная плата государственных секретарей министерств составляет около 40 тыс. грн в месяц. Об этом сообщил государственный секретарь Кабинета министров Украины Владимир Бондаренко.

"Средняя зарплата госсекретаря – это должностной оклад, надбавки, среди которых – за выслугу лет, что в сумме составляет около 40 тыс. грн в зависимости от премий", – рассказал Бондаренко.

Он отметил, что не считает такой уровень зарплаты достаточно конкурентным по сравнению с частным сектором и не думает, что зарплата соизмерима с уровнем ответственности, которую госсекретарь несет на своей должности.

Бондаренко добавил, что небольшое число претендентов на пост госсекретаря связано с недостаточной популяризацией данной должности.

"Нынешние госсекретари назначены сроком на пять лет, после чего у нас будет вторая серия конкурсов. Я думаю, что конкурсы через пять лет будут более интересны, потому что люди смогут увидеть позитив от реформы госслужбы и введения института госсекретарей, поймут, что таким образом можно что-то изменить", – сказал он.

По мнению госсекретаря, в том, что на конкурсах на должности госсекретарей победили в основном уже действующие заместители министров, есть плюс, поскольку они знакомы с ситуацией в своих ведомствах и могут начинать активную работу уже с первого дня на должности.

Напомним, ранее Бондаренко рассказал, сколько получают премьер-министр Владимир Гройсман и министры в Кабмине.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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