Вокруг Гонтаревой разгорается скандал с уголовным производством

Главу НБУ и руководителя Фонда гарантирования вкладов обвиняют в махинациях, а Нацбанк все отрицает

Экс-прокурор ГПУ, работавший при Викторе Пшонке, Владислав Куценко сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило производство в отношении председателя Национального банка (НБУ) Валерии Гонтаревой и директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). В НБУ получение каких-либо обвинительных документов отрицают.

По словам Куценко, производство касается якобы проведенных махинаций с активами ликвидируемых банков на сумму около 315,6 млрд грн.

"Речь идет об искусственном занижении стоимости активов 68 ликвидируемых банков с 415 млрд грн до 99,4 млрд грн с целью продажи таких активов за бесценок подконтрольным субъектам, что в свою очередь приводит к плачевным последствиям для экономики и к массовым невыплатам долгов вкладчикам таких банков", – написал Куценко на своей странице в Facebook.

Уголовное производство, по словам экс-прокурора, зарегистрировано по ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление служебными полномочиями лицами, которые предоставляют публичные услуги) Уголовного кодекса. В случае доказательства вины, наказание назначается в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, возможно, с конфискацией имущества.

В то же время в НБУ отмечают, что не получали каких-либо документов об открытии уголовного производства по фактам злоупотреблений должностных лиц НБУ при оценке активов ликвидируемых банков.

Более того, Нацбанк подчеркивает, что в функции должностных лиц НБУ оценка стоимости активов банков вообще не входит.

При этом в случае поступления документов следственных органов НБУ обещает содействовать следствию и предоставлять информацию "для всестороннего, полного и объективного расследования".

Напомним, ранее глава НБУ Валерия Гонтарева неоднократно заявляла, что реальная стоимость активов выведенных с рынка банков была в разы меньше номинальной стоимости этих активов.

Как известно, осенью 2016 года деятельность руководства НБУ подверглась новой волне критики со стороны украинских политиков. Гонтареву традиционно обвиняли в мошенничестве, хищении средств, обвале курса гривни и даже падении уровня жизни в Украине. Тем не менее в самом Нацбанке своей деятельностью довольны и заявляют о выполнении плана по сдерживанию инфляции – на конец 2016 года этот показатель составил 12,4% при прогнозе 12%.