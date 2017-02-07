Вопросы об аресте судьи будут рассматриваться немедленно – глава Высшего совета правосудия

Сегодня, 12:39

Согласно изменениям в регламент, ВСП должен в течение 72 часов принять решение по представлению

Игорь Бенедисюк. Фото: из открытых источников
Игорь Бенедисюк. Фото: из открытых источников

Высший совет правосудия Украины принял изменения в регламент, касающиеся предоставления согласия на содержание судьи под стражей или под арестом, сообщил глава этого органа Игорь Бенедисюк.

"Представление Генеральной прокуратуры, Специализированной антикоррупционной прокуратуры по поводу предоставления согласия на избрание меры пресечения, связанной с ограничением свободы, Совет будет рассматривать немедленно", – заявил Бенедисюк.

По его словам, эти изменения в регламент позволяют суду со своей стороны рассмотреть этот вопрос в срок, предусмотренный Уголовно-процессуальным кодексом Украины – то есть на протяжении 72 часов со времени задержания лица.

"В случае необходимости заседания Высшего совета правосудия будут проводиться в выходные или праздники", – добавил глава Совета.

Как сообщалось, Высшему совету правосудия на днях исполнился месяц. "Сегодня" выяснила, что в ВСП успели сделать за это время и как эксперты оценивают его работу.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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