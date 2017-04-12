Кабмин утвердил план мер в рамках соглашения с МВФ
Правительство обязало все министерства ежемесячно отчитываться о прогрессе в выполнении плана мер
Кабинет министров Украины утвердил план мер в рамках Письма о намерениях правительства и Национального банка Украины (НБУ) к Международному валютному фонду (МВФ) и Меморандума об экономической и финансовой политике от 2 марта 2017 года.
Соответствующее решение принято правительством во время очередного заседания 12 апреля.
Кроме того, Кабинет министров поручил ежемесячно предоставлять Министерству финансов отчет о состоянии выполнения плана мер таким госструкутрам:
- Министерству экономического развития и торговли Украины;
- Министерству социальной политики;
- Государственной фискальной службе;
- Министерству энергетики и угольной промышленности;
- Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
- Национальной комиссии госрегулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) (по согласию);
- Министерству юстиции;
- НАК "Нафтогаз-Украины";
- Министерству здравоохранения;
- Министерству аграрной политики и продовольствия;
- Фонду госимущества Украины;
- Национальному банку Украины (по согласию);
- Государственной регуляторной службе.
Напомним, Министерство финансов Украины до конца этой недели согласует с миссией Международного валютного фонда, работающей в стране, проект пенсионной реформы.
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