Кабмин утвердил план мер в рамках соглашения с МВФ

Сегодня, 18:39

Правительство обязало все министерства ежемесячно отчитываться о прогрессе в выполнении плана мер

Кабмин обязал министерства ежемесячно отчитываться по реформам, которые требует МВФ. Фото: AFP
Кабмин обязал министерства ежемесячно отчитываться по реформам, которые требует МВФ. Фото: AFP

Кабинет министров Украины утвердил план мер в рамках Письма о намерениях правительства и Национального банка Украины (НБУ) к Международному валютному фонду (МВФ) и Меморандума об экономической и финансовой политике от 2 марта 2017 года.

Соответствующее решение принято правительством во время очередного заседания 12 апреля.

Кроме того, Кабинет министров поручил ежемесячно предоставлять Министерству финансов отчет о состоянии выполнения плана мер таким госструкутрам:

  • Министерству экономического развития и торговли Украины;
  • Министерству социальной политики;
  • Государственной фискальной службе;
  • Министерству энергетики и угольной промышленности;
  • Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
  • Национальной комиссии госрегулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) (по согласию);
  • Министерству юстиции;
  • НАК "Нафтогаз-Украины";
  • Министерству здравоохранения;
  • Министерству аграрной политики и продовольствия;
  • Фонду госимущества Украины;
  • Национальному банку Украины (по согласию);
  • Государственной регуляторной службе.

Напомним, Министерство финансов Украины до конца этой недели согласует с миссией Международного валютного фонда, работающей в стране, проект пенсионной реформы.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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