Кабмин утвердил план мер в рамках соглашения с МВФ

Правительство обязало все министерства ежемесячно отчитываться о прогрессе в выполнении плана мер

Кабинет министров Украины утвердил план мер в рамках Письма о намерениях правительства и Национального банка Украины (НБУ) к Международному валютному фонду (МВФ) и Меморандума об экономической и финансовой политике от 2 марта 2017 года.

Соответствующее решение принято правительством во время очередного заседания 12 апреля.

Кроме того, Кабинет министров поручил ежемесячно предоставлять Министерству финансов отчет о состоянии выполнения плана мер таким госструкутрам:

Министерству экономического развития и торговли Украины;

Министерству социальной политики;

Государственной фискальной службе;

Министерству энергетики и угольной промышленности;

Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

Национальной комиссии госрегулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) (по согласию);

Министерству юстиции;

НАК "Нафтогаз-Украины";

Министерству здравоохранения;

Министерству аграрной политики и продовольствия;

Фонду госимущества Украины;

Национальному банку Украины (по согласию);

Государственной регуляторной службе.

Напомним, Министерство финансов Украины до конца этой недели согласует с миссией Международного валютного фонда, работающей в стране, проект пенсионной реформы.