Послы стран G7 поддержали медицинскую реформу в Украине, предложенную Супрун

Послы стран "Большой семерки" считают, что законодательство, связанное с реформой здравоохранения, является важным шагом к улучшению взаимодействия граждан с государственной медициной

Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили свою поддержку реформе здравоохранения в Украине, предложенную и.о. министра здравоохранения Уляной Супрун. Об этом говорится в заявлении послов стран G7, которое распространила 10 арпеля пресс-служба посольства Италии в Украине

"Мы, послы стран "Большой семерки", недавно встретились с исполняющим обязанности министра здравоохранения, и хотим подчеркнуть нашу поддержку плана реформы здравоохранения", – сказано в совместном заявлении послов.

Дипломаты отметили, что принятие этого плана реформ, который определяет государственные гарантии финансирования застрахованных медицинских услуг и лекарственных средств через Национальную службу здравоохранения Украины, является признаком того, что Украина готова и обязана продвигаться вперед по пути реформ, в сфере здравоохранения и борьбы с коррупцией, в интересах своих граждан.

Послы стран "Большой семерки" считают, что законодательство, связанное с реформой здравоохранения, является важным шагом на пути изменения взаимодействия украинских граждан с государственной медицинской системой в лучшую сторону для обеспечения того, чтобы они получали необходимые им услуги.

"Под управлением нынешнего руководства уже достигнуто многое… В частности, подотчетность и общественный надзор привели к повышению прозрачности, хотя еще предстоит проделать большую работу. Поэтому мы выражаем нашу надежду на то, что доктор Супрун и ее команда в Министерстве здравоохранения получат возможность продолжить свою работу по реформированию здравоохранения в Украине, в том числе путем принятия вышеупомянутого законодательства", – отмечено в заявлении.

По словам послов, министерство и все задействованные в реформировании украинские учреждения получат полную поддержку в этом важном деле.

Напомним, Верховная Рада Украины в целом приняла закон, по которому нынешние госполиклиники и больницы станут коммунальными или казенными (государственными) некоммерческими предприятиями, при этом их приватизация запрещена.

Для клиник и больниц это означает больше самостоятельности в обращении с деньгами, а для пациентов — создание четкого прайс-листа медуслуг и лечения.