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Розенко рассказал, когда результаты реформ скажутся на жизни украинцев http://www.segodnya.ua/img/article/7881/50_main.1484335937.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/50_tn.1484335937.jpg Реформы Вице-премьер убежден – люди почувствуют, что проведенные реформы дают реальный результат в виде повышения уровня качества жизни граждан

Розенко рассказал, когда результаты реформ скажутся на жизни украинцев

Сегодня, 21:32

Вице-премьер убежден – люди почувствуют, что проведенные реформы дают реальный результат в виде повышения уровня качества жизни граждан

Павел Розенко. Фото: Facebook
Павел Розенко. Фото: Facebook

Вице-премьер-министр Павел Розенко считает, что в этом году украинцы почувствуют результаты реформ, которые были запущены ранее, и это даст больше поводов укпаинцам для оптимизма. Об этом он заявил в эфире "5 канала", передает УНН.

"На сегодняшний день более 7 млн украинских семей работают в системе субсидий, сегодня они полностью защищены государством от негативных последствий, которые принесла нам высокая цена на газ. Я помню, как полтора года назад, когда мы вводили систему субсидий, сколько было скепсиса и разговоров, что эта система не дееспособна и власть с ней не справится", – сказал Розенко.

Он отметил, что система работает сегодня, и если кому-то еще нужна помощь, то, система субсидий не закрыта, она продолжает работать, поэтому каждый украинец может обратиться за субсидиями.

"Такая наша совместная работа дает нам уверенность в том, что 2017 даст больше поводов украинцам для оптимизма. И то, что Верховная Рада Украины в таком плановом режиме приняла госбюджет с повышенными социальными стандартами, с повышением в два раза минимальной зарплаты, с полным обеспечением армии, еще раз подчеркивает тот факт, что ситуация в стране начнет меняться к лучшему и люди почувствуют в 2017 году, что проведенные реформы дают реальный результат в вие повышения уровня качества жизни граждан ", – добавил он.

Напомним, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил 10 января, что вопрос осовременивания пенсий в Украине будет одним из первых проектов правительства к реализации в социальной сфере в 2017 году.
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