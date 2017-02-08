Украинцы недовольны темпами проведения реформ – инфографика

Национальный совет реформ отчитался о проделанной в прошлом году работе

Темпами реформирования системы национальной безопасности о обороны довольны 63% украинцев. Об этом сообщает Национальный совет реформ в своем отчете об итогах работы в 2016-м году.

В то же время, это единственная сфера, скорость реформирования которой удовлетворяет большинство респондентов. Так, программой продвижения интересов Украины в мире довольны только 43% опрошенных, в остальных сферах показатели еще ниже. Децентрализация – 40%, реформа государственных закупок – 39%, реформа образования – 38%, реформа правоохранительной системы – 35%, дерегуляция и развитие предпринимательства – 29%, налоговая реформа – 27%, реформа государственного управления – 26%, программа энергонезависимости и реформа энергетики – 25%, реформа сельского хозяйства – 24%, реформа финансового сектора – 24%, реформа системы здравоохранения – 23%, конституционная реформа – 22%.

Положительно о темпах обновления власти и антикоррупционной реформе высказался только 21% опрошенных. В то же время 53% (самый высокий показатель) респондентов подтвердили высокий уровень информированности о них.

Самые плохие показатели – у реформы пенитенциарной системы (21%), судебной реформы (20%), реформы управления государственной собственностью (19%), прокуратуры (16%), реформы избирательного законодательства (16%). При этом уровень удовлетворенности программой продвижения интересов Украины в мире, реформами правоохранительной системы и избирательного законодательства упал, а децентрализацией и реформами государственных закупок, образования, здравоохранения и судов – вырос.

В то же время большинство опрошенных уверено, что ответственность за реформы в Украине несет президент Петр Порошенко (76%), Верховная Рада (71%) и правительство (66%). Всего 1% опрошенных считает, что ответственность за реформирование несет каждый житель страны.

Опрос проводился в режиме онлайн компанией TNS в период с 28-го декабря 2016-го по 9-е января 2017-го среди жителей городов Украины 18-55 лет, имеющих доступ в интернет.