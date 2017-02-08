В июне Украина перейдет на цифровое телевещание

Телеканалов в конце июня в Украине станет больше, а качество изображения – лучше, когда Укарина перейдет на цифровое вещание. Однако некоторые телеканалы против такого перехода и хотят пока сохранить аналоговое вещание.

Больше телеканалов и лучшая "картинка". Вот что получат украинские телезрители. Как только страна перейдёт – на цифровое вещание.

"Это – более скоросной интернет, это – возможность медиапросмотра телевидения на телефоне, это просто три шаша вперед", – отмечает глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко.

В 2008 году Украина когда подписала Женевские соглашения и обязалась перейти на цифровое вещание. С тех пор вопрос перехода в стране постоянно откладывался.

В Нацсовете учли и фактор информационной безопасности – аналоговое вещание оставят на территориях, где идут боевые действия.

В других же областях, по мнению главы Нацсовета, аналоговое вещание пора отключать, причем давно. На цифру перейдут сначала в одной, пилотной области, а по всей стране – в конце июня, к утверждённой правительством дате.

Однако, телеканалы "Интер" и "1+1" – против. В письме Кабмину они попросили оставить аналоговое вещание как минимум до января 2018 года.

Большинство же каналов с общенациональным покрытием готовы к переходу на цифровое покрытие 30 июня, как и установлено Кабмином.

"Если хозяйственник понимал, что он должен выполнить требование законодательства к определённой дате и от себя сделал все обязательства – естественно, такой субъект находится в неравном положении с группами, которые не делали ничего. А теперь просят этот процесс отсрочить", – комментирует юрист Елена Перцова.

К изменениям уже готовятся и в Государственной службе спецвязи и защиты информации.

"С переходом на цифровое телевидение будут освобождены аналоговые частоты, на которых мы сможем начать внедрение технологии 4G (технология беспроводного подключения к интернету, более современная, чем распространенный 3G – Ред.). 4G позволяет ускорить мобильный интернет, то есть это более удобное использование сервисов, которыми пользуется челвоек", – рассказал советник председателя Госслужбы спецсвязи и защиты информации Сергей Прокопец.