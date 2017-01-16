В Минобразования озвучили четыре ключевые реформы высшего образования на 2017 год

В Министерстве образования и науки с участием экспертов и общественности обсудили вопросы обеспечения качества высшего образования в рамках проекта Среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года. Об этом докладывает пресс-служба Минобразования.

По словам директора департамента высшего образования МОН Олега Шарова, внесенные Министерством образования и науки предложения к проекту есть и частью выполнения Программы деятельности Правительства, и внедрением реформы, начатой Законом Украины "О высшем образовании" 2014 года.

"Каждый год происходит только изменение определенных акцентов: что сейчас будет главным, что потребует больших ресурсов, а также устанавливаются сроки выполнения задач", – подчеркнул глава департамента.

Сейчас в 2017 году в список ключевых приоритетных задач Минобразования включены:

Разработка стандартов высшего образования;

Наработки методической базы и практической помощи вуза в создании системы внутреннего обеспечения качества;

Создание Национального репозитария академических текстов;

Использование технологии ВНО для отбора поступающих в магистратуру по специальности 081 "Право".

Работа над разработкой стандартов высшего образования продолжается с ноября 2015 года, и до конца 2017 года в Минобразования планируют утвердить большинство из них 120 для образовательного уровня "бакалавр", 80 – "магистр" и 50 – "доктор философии".

В дальнейшем предусмотрено завершение работы над стандартами (в 2020-2025 гг. Предполагается просмотр их концепта) и совместная деятельность со стейкхолдерами над созданием национальной системы квалификаций, отраслевых рамок квалификаций и профессиональных стандартов.

Вопросы создания систем обеспечения качества высших учебных заведений в настоящее время в значительной степени зависит от работы Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, ведь полномочия о реализации этих систем полностью отнесены к компетенции Нацагентства. Поэтому 2017 МИнобразвания надеется на развертывание совместной работы с агентством и иностранными партнерами для отработки таких систем.

"Предусмотрен следующий алгоритм: создание системы внутреннего обеспечения качества вузов, ее сертификация, аккредитация вуза и самоакредитация образовательных программ. И это будет уже не просто академическая автономия, а высокий уровень доверия государства в вузы", – пояснил Олег Шаров.

Важным шагом станет создание в конца 2017 года года Национального репозитария академических текстов. В нем будут собраны фактически все образовательные и научные тексты в виде, в котором они подвергаются обработке, просмотра и сравнению. Рабочей группой уже создан проект Положения о национальном репозитарий академических текстов и параллельно идет разработка регламента работы репозитория, в котором будут определены все технические вопросы. После запуска ресурса, в течение 2018-2019 годов, планируется создание национальной наукометрической системы.

С 2017 года все, кто будет поступать на магистратуру по специальности "Право", должны будут сдавать Внешнее независимое оценивание (ВНО). В прошлом году эта технология была апробирована в 9 вузах и получила достаточно положительную оценку. В целом же отбор в магистратуру по специальности "Право" с применением ВНО станет одним из инструментов для решения важной задачи, предусмотренного законом "О высшем образовании": введение Единого государственного квалификационного экзамена по отдельным специальностям в 2019-2020 годах.

При обсуждении директор департамента высшего образования напомнил, что в целом в проекте Плана сформулированы четыре ключевых приоритета в сфере образования:

качественная, современная и доступная общее среднее образование (новая украинская школа);

модернизация профессионально-технического образования;

обеспечение качества высшего образования;

новая система управления и финансирования науки.

"Эти четыре цели должны иметь синергетическую связь, ведь в проекте есть вопросы, где высшее образование связано с новой украинской школой, в частности по реформе педагогического образования. Есть точки соприкосновения с профессионально-техническим образованием, поскольку постепенно реализуется задача о переводе образовательного уровня "младший специалист" в сферу профессионального образования. Что касается науки, то в последнее время она все активнее развивается в университетах, а не только в академических организациях", – отметил Олег Шаров.