Ляшко купил дом и землю под Киевом за 15 млн, – декларация

В декларации указано, что он вступил в право собственности на недвижимость в январе 2017 года

Председатель фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олег Ляшко задекларировал приобретение жилого дома и двух земельных участков в Обуховском районе Киевщины за 15 миллионов гривен.



Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

В частности, Ляшко приобрел жилой дом площадью 549,5 кв. м за 11,2 млн гривен, а также 2 земельных участка (4 500 и 1 400 кв. м) за 3,8 млн гривен. При этом в декларации указано, что он вступил в право собственности на недвижимость в январе 2017 года.

Отмечается, что недвижимость и земельные участки были приобретены у Артема Савицкого, который на внеочередных выборах Верховной Рады в 2014 году был №92 в избирательном списке Радикальной партии.