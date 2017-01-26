Аваков отчитается о следствии по делу убитого Шереметы

Сегодня, 08:27

Никто другой не уполномочен к обнародованию фактов о расследовании, напомнил глава МВД

Арсен Аваков. Фото: Facebook
Арсен Аваков. Фото: Facebook

Министерство внутренних дел Украины отчитается о ходе расследования убийства журналиста Павла Шереметы. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков.  

"Дело об убийстве Шереметы: на следующей неделе состоится брифинг министра и руководителей следственной группы по ходу расследования. Никто другой не владеет результатами следствия и не уполномочен следствием к обнародованию фактов и итогов этого расследования", – написал Аваков, отвечая на вопросы пользователей на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее народный депутат Антон Геращенко заявил, что покушение на него и убийство известно журналиста Павла Шеремета координировалось из одного и того же диверсионно-террористического центра в РФ.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля в Киеве в результате взрыва машины, принадлежавшей соосновательнице "Украинской правды" и его гражданской жене Алене Притуле.
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"Сегодня"

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