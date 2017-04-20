Что означает решение суда ООН в Гааге и как отреагировали украинцы

Международный суд ООН в Гааге накануне, 19 апреля, принял первое решение по иску Украины против России. Иск удовлетворен лишь частично.

Киеву не удалось добиться признания того, что Москва финансирует терроризм в в на Донбассе. Не хватило доказательств. Зато суд постановил, что РФ в оккупированном Крыму должна воздержаться от введения ограничений относительно крымских татар, разрешить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования на украинском языке.

В связи с тем, что иск был удовлетворен не полностью, в социальных сетях поднялась волна возмущения. Однако многие отечественные политики и блогеры заявили, что далеко не все так плохо, как кажется, и Украина на правильном пути.

У Гаазі ми отримали багатообіцяюче рішення, адже по обох судових позовах України до РФ була визнана юрисдикція Міжнародного суду ООН pic.twitter.com/kYhKzNHgLI — Петро Порошенко (@poroshenko) 19 апреля 2017 г.

Росія має негайно зупинити расову дискримінацію. Будемо працювати над втіленням наказу Міжнародного суду ООН, щоб зупинити агресора. #ICJ — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 19 апреля 2017 г.

До коментарів щодо рішення МС ООН -Суд, серед іншого, також визнав РФ стороною мінського процесу. І це надважливо! Рішення є обов'язковим. — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 19 апреля 2017 г.

Перемогою Росії була б відмова Міжн. суду брати до розгляду укр. позов. Будь-який інший результат – це перемога України. Далі буде суд. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 19 апреля 2017 г.

Суд ООН указал на недопустимость запрета Меджлиса и доступ к образованию на украинском языке в Крыму. А по Донбассу сослался на "Минск" pic.twitter.com/b8zFWHqMCo — Николай Полозов (@nikolai_polozov) 19 апреля 2017 г.

Послухав коментар Зеркаль щойно. Сказала що для нас це рішення суду перемога, бо головне що суд визнав юрисдикцію по конвенціях. — ДревляниН (@freeukrman) 19 апреля 2017 г.