Что означает решение суда ООН в Гааге и как отреагировали украинцы

Сегодня, 18:01

Многие политики не теряют оптимизма, несмотря на неоднозначный вердикт

Суд ООН в Гааге частично удовлетворил иск Украины против России. Фото: AFP
Суд ООН в Гааге частично удовлетворил иск Украины против России. Фото: AFP

Международный суд ООН в Гааге накануне, 19 апреля, принял первое решение по иску Украины против России. Иск удовлетворен лишь частично.

Киеву не удалось добиться признания того, что Москва финансирует терроризм в в на Донбассе. Не хватило доказательств. Зато суд постановил, что РФ в оккупированном Крыму должна воздержаться от введения ограничений относительно крымских татар, разрешить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования на украинском языке.

В связи с тем, что иск был удовлетворен не полностью, в социальных сетях поднялась волна возмущения. Однако многие отечественные политики и блогеры заявили, что далеко не все так плохо, как кажется, и Украина на правильном пути.
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Авторы:

Сергей Остапенко, Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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