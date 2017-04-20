Что означает решение суда ООН в Гааге и как отреагировали украинцы
Многие политики не теряют оптимизма, несмотря на неоднозначный вердикт
Международный суд ООН в Гааге накануне, 19 апреля, принял первое решение по иску Украины против России. Иск удовлетворен лишь частично.
Киеву не удалось добиться признания того, что Москва финансирует терроризм в в на Донбассе. Не хватило доказательств. Зато суд постановил, что РФ в оккупированном Крыму должна воздержаться от введения ограничений относительно крымских татар, разрешить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования на украинском языке.
В связи с тем, что иск был удовлетворен не полностью, в социальных сетях поднялась волна возмущения. Однако многие отечественные политики и блогеры заявили, что далеко не все так плохо, как кажется, и Украина на правильном пути.
У Гаазі ми отримали багатообіцяюче рішення, адже по обох судових позовах України до РФ була визнана юрисдикція Міжнародного суду ООН pic.twitter.com/kYhKzNHgLI— Петро Порошенко (@poroshenko) 19 апреля 2017 г.
Росія має негайно зупинити расову дискримінацію. Будемо працювати над втіленням наказу Міжнародного суду ООН, щоб зупинити агресора. #ICJ— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 19 апреля 2017 г.
До коментарів щодо рішення МС ООН -Суд, серед іншого, також визнав РФ стороною мінського процесу. І це надважливо! Рішення є обов'язковим.— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 19 апреля 2017 г.
Перемогою Росії була б відмова Міжн. суду брати до розгляду укр. позов. Будь-який інший результат – це перемога України. Далі буде суд.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 19 апреля 2017 г.
Суд ООН указал на недопустимость запрета Меджлиса и доступ к образованию на украинском языке в Крыму. А по Донбассу сослался на "Минск" pic.twitter.com/b8zFWHqMCo— Николай Полозов (@nikolai_polozov) 19 апреля 2017 г.
Послухав коментар Зеркаль щойно. Сказала що для нас це рішення суду перемога, бо головне що суд визнав юрисдикцію по конвенціях.— ДревляниН (@freeukrman) 19 апреля 2017 г.
По Международному суду ООН в ГГаге.— Emmet Brown (@IncredibleEmmet) 19 апреля 2017 г.
1. Суд принял дело в производство – это главное.
2. Ограничения по конвенции о рас дискриминации приняты
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