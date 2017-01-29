"Да, мой Господин": в соцсетях высмеяли переговоры Путина и Трампа

Сегодня, 06:41

Пользователи соцсетей прокомментировали разговор лидеров США и России

"Да, мой Господин": в соцсетях высмеяли переговоры Путина и Трампа

Пользователи соцсетей посмеялись над результатами переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. 

Как сообщалось, вчера вечером президент США Дональд Трамп провел переговоры по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Лидеры держав борьбу с терроризмом, ситуацию в Сирии, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова

Также лидеры выделили приоритетность объединения усилий в борьбе с главной угрозой – международным терроризмом.

Путин и Трамп также обсудили украинскую проблему. "Затронуты также основные аспекты кризиса в Украине. Условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Также в Кремле заявили, что президент США заявил российскому коллеге, что народ США с симпатией относится к России и россиянам. Путин в свою очередь заявил, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам.

5_23

4

7

1_01

2_1
переговоры, Путин, трамп, дональд трамп, президенты

Вы сейчас просматриваете новость ""Да, мой Господин": в соцсетях высмеяли переговоры Путина и Трампа". Другие Новости общества смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Дональд Трамп. Фото: twitter.com/presssec

О чем говорили Путин и Трамп

Вчера, 22:06

Этот телефонный разговор лидеров РФ и США стал первым после вступления Трампа в должность и вторым после его избрания президентом

Политика

Дональд Трамп. Фото: twitter.com/presssec

Путин и Трамп обсудили ситуацию в Украине

Вчера, 22:18

В Кремле рассказали подробности телефонного разговора Путина и Трампа

Мир

Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP

Главная интрига: обсуждали ли Путин и Трамп отмену санкций

Сегодня, 00:48

Песков ответил на вопрос, обсуждали ли президенты тему отмены санкций в ходе телефонного разговора

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп подписал "исторический" указ о запрете лоббирования в США

Сегодня, 02:16

Чиновникам лоббирование запрещено пожизненно

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Тысячи ученых призывают Трампа отменить скандальный антииммигрантский указ

Вчера, 23:34

По мнению ученых, указ, во-первых, носит дискриминационный характер и наносит ущерб национальным интересам США

Мир

Франсуа Олланд. Фото: AFP

Трамп провел первый разговор с Олландом

Вчера, 23:07

Глава Франции заявил президенту США о готовности бороться с терроризмом в Ираке и Сирии

Политика

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп и Меркель обсудили отношения с Россией и ситуацию в Украине

Вчера, 22:59

Президент США созвонился с федеральным канцлером ФРГ

Мир

Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп поручит подготовить план для победы над ИГ

Вчера, 20:16

Президент США потребует предоставить соответствующий план в течение 30 дней

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования