"Да, мой Господин": в соцсетях высмеяли переговоры Путина и Трампа
Пользователи соцсетей прокомментировали разговор лидеров США и России
Пользователи соцсетей посмеялись над результатами переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом.
Как сообщалось, вчера вечером президент США Дональд Трамп провел переговоры по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Лидеры держав борьбу с терроризмом, ситуацию в Сирии, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова
Также лидеры выделили приоритетность объединения усилий в борьбе с главной угрозой – международным терроризмом.
Путин и Трамп также обсудили украинскую проблему. "Затронуты также основные аспекты кризиса в Украине. Условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Также в Кремле заявили, что президент США заявил российскому коллеге, что народ США с симпатией относится к России и россиянам. Путин в свою очередь заявил, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам.
Внимание Госсми к 40 минутному разговору с Трампом, показывает реальную оценку Кремлем места в мире своей провинциальной автократии.— Ходорковский Михаил (@mich261213) 28 января 2017 г.
Судя по тому, как долго переводили слова Трампа о том, что американцы любят русских, были большие проблемы с интерпретацией слова "фак".— Гурьянов Сергей (@Segozavr) 28 января 2017 г.
СМИ не радуются прошедшему созвону с боссом: зная, как все полуобнадеживающее преувеличивается в 200 раз, это означает, что всё хуже некуда— Евгений Понасенков (@Ponasenkov) 28 января 2017 г.
В ходе разговора Путин пошёл на уступки Трампу: был утверждён список российских подъездов, которые перейдут на полное самообсыкание pic.twitter.com/GMsxvGvQSW— Дядюшка Шу (@Shulz) 28 января 2017 г.
Олланд заявил Трампу, что санкции с РФ можно снять только после урегулирования конфликта на востоке Украины— Philipp Kireev (@mynameisphiIipp) 28 января 2017 г.
Провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным. Пообещал не снимать санкции от которых Россия только крепнет pic.twitter.com/EuPnlwefoq— Дональд Трамп (@DonaldTrumpRF) 28 января 2017 г.
МОЛНИЯ! BREAKING NEWS!— Наша Канада (@NashaCanada) 28 января 2017 г.
После 45-минутных переговоров Трамп и Путин договорились о гастролях Стаса Михайлова по США.
- Да, мой Господин pic.twitter.com/CYMweQ4w0I— Mikhail Golub (@golub) 28 января 2017 г.
Из Белого дома пришел счет за телефонные переговоры. Тариф "Скупой рыцарь" (звонок за счёт просителя) съел годовой лимит Кремля на межгород.— Гуго Карлович™ (@JoN_TM) 28 января 2017 г.
Уже два часа не могу достучатся до ватки, которая целый день меня убеждала, что Трамп сегодня снимет санкции с россии.— КРЫМский УКР (@Crimea_Ukr) 28 января 2017 г.
Переводчиком со стороны России выступал Мутко pic.twitter.com/TsxQiYxIh3— Виталий С. (@vits2014) 28 января 2017 г.
В разговоре с Трампом Путин употребил весь свой словарный запас английского языка состоящий из трех слов: I, love, you.— Серый Кардинал (@slevo4kin) 28 января 2017 г.
...Мы всегда поддерживали США в трудное для нас время...— Внук подпольщицы (@ShlomoSledopit) 28 января 2017 г.
В разговоре с Трампом Путин заметил, что санкции идут только на пользу России и президент США согласился еще некоторое время их не отменять.— Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 28 января 2017 г.
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