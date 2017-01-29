"Да, мой Господин": в соцсетях высмеяли переговоры Путина и Трампа

Пользователи соцсетей посмеялись над результатами переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом.

Как сообщалось, вчера вечером президент США Дональд Трамп провел переговоры по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Лидеры держав борьбу с терроризмом, ситуацию в Сирии, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова

Также лидеры выделили приоритетность объединения усилий в борьбе с главной угрозой – международным терроризмом.



Путин и Трамп также обсудили украинскую проблему. "Затронуты также основные аспекты кризиса в Украине. Условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Также в Кремле заявили, что президент США заявил российскому коллеге, что народ США с симпатией относится к России и россиянам. Путин в свою очередь заявил, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам.

Внимание Госсми к 40 минутному разговору с Трампом, показывает реальную оценку Кремлем места в мире своей провинциальной автократии. — Ходорковский Михаил (@mich261213) 28 января 2017 г.

Судя по тому, как долго переводили слова Трампа о том, что американцы любят русских, были большие проблемы с интерпретацией слова "фак". — Гурьянов Сергей (@Segozavr) 28 января 2017 г.

СМИ не радуются прошедшему созвону с боссом: зная, как все полуобнадеживающее преувеличивается в 200 раз, это означает, что всё хуже некуда — Евгений Понасенков (@Ponasenkov) 28 января 2017 г.

В ходе разговора Путин пошёл на уступки Трампу: был утверждён список российских подъездов, которые перейдут на полное самообсыкание pic.twitter.com/GMsxvGvQSW — Дядюшка Шу (@Shulz) 28 января 2017 г.

Олланд заявил Трампу, что санкции с РФ можно снять только после урегулирования конфликта на востоке Украины — Philipp Kireev (@mynameisphiIipp) 28 января 2017 г.

Провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным. Пообещал не снимать санкции от которых Россия только крепнет pic.twitter.com/EuPnlwefoq — Дональд Трамп (@DonaldTrumpRF) 28 января 2017 г.

МОЛНИЯ! BREAKING NEWS!

После 45-минутных переговоров Трамп и Путин договорились о гастролях Стаса Михайлова по США. — Наша Канада (@NashaCanada) 28 января 2017 г.

Из Белого дома пришел счет за телефонные переговоры. Тариф "Скупой рыцарь" (звонок за счёт просителя) съел годовой лимит Кремля на межгород. — Гуго Карлович™ (@JoN_TM) 28 января 2017 г.

Уже два часа не могу достучатся до ватки, которая целый день меня убеждала, что Трамп сегодня снимет санкции с россии. — КРЫМский УКР (@Crimea_Ukr) 28 января 2017 г.

Переводчиком со стороны России выступал Мутко pic.twitter.com/TsxQiYxIh3 — Виталий С. (@vits2014) 28 января 2017 г.

В разговоре с Трампом Путин употребил весь свой словарный запас английского языка состоящий из трех слов: I, love, you. — Серый Кардинал (@slevo4kin) 28 января 2017 г.

...Мы всегда поддерживали США в трудное для нас время... — Внук подпольщицы (@ShlomoSledopit) 28 января 2017 г.