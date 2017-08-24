Елизавета II пожелала украинцам счастья на следующий год
По случаю Дня независимости, Ее Величество Королева Елизавета II отправила сообщение президенту Украины Петру Порошенко
Ее Величество Королева Елизавета ІІ поздравила народ Украины с Днем независимости. Об этом сообщается в Twitter посольства Великобритании в Украине, передает телеканал "112 Украина".
По случаю Дня независимости, Ее Величество Королева Елизавета II отправила сообщение президенту Украины Петру Порошенко.
"Мне приятно послать Вам поздравления в честь празднования Дня независимости с наилучшими пожеланиями к народу Украины и счастья на следующий год", – написала Королева.
Ранее сообщалось, что Администрация президента Украины получила телеграммы с поздравлениями от множества лидеров стран по случаю празднования Дня Независимости Украины.
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