Елизавета II пожелала украинцам счастья на следующий год

Сегодня, 20:42

По случаю Дня независимости, Ее Величество Королева Елизавета II отправила сообщение президенту Украины Петру Порошенко

Королева Елизавета. Фото: AFP
Королева Елизавета. Фото: AFP

Ее Величество Королева Елизавета ІІ поздравила народ Украины с Днем независимости. Об этом сообщается в Twitter посольства Великобритании в Украине, передает телеканал "112 Украина".

По случаю Дня независимости, Ее Величество Королева Елизавета II отправила сообщение президенту Украины Петру Порошенко.

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"Мне приятно послать Вам поздравления в честь празднования Дня независимости с наилучшими пожеланиями к народу Украины и счастья на следующий год", – написала Королева.

Ранее сообщалось, что Администрация президента Украины получила телеграммы с поздравлениями от множества лидеров стран по случаю празднования Дня Независимости Украины.
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