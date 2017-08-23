Есть только один способ, как Украине спастись от России – Кравчук

Сегодня, 14:34

Украина не сможет выжить без НАТО c таким соседом, как Россия, считает первый президент

Леонид Кравчук. Автор фото: Григорий Салай, &quot;Сегодня&quot;
Леонид Кравчук. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Президент Украины в 1991-1994 годах Леонид Кравчук считает, что Украина не выживет без вступления в Организацию Североатлантического договора (НАТО) из-за соседства с Российской Федерацией. Об этом он сказал на пресс-конференции "Двадцать шесть лет спустя ... Где Украина сегодня?".

"Официальная идеология украинская ставила в пример тех, кто не оказывает сопротивления в Крыму. Их называли героями, что они терпят. Их бьют по левой щеке, а им говорят: подставляйте правую. Ясное дело, что Россия поняла это как призыв к следующим шагам, и уже Донбасс – это был второй шаг. Она думала, что будет абсолютное повторение крымского сценария. Кстати, я это не выдумываю. В том фильме про Путина и Крым он откровенно об этом говорит", – заявил Кравчук.

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"И тут мы начали оказывать сопротивление, и сейчас, слава Богу, удержались, теперь у нас есть серьезное войско, имеем серьезную технику и имеем большую поддержку Запада. Вот завтра мы увидим нашу технику новую, увидим украинское войско и увидим воинов НАТО на Крещатике. Я думаю, что присутствие этих воинов – это очень важный шаг к признанию украинской армии как уже готовой к сотрудничеству с НАТО, а это значит – это шаг к НАТО", – подчеркнул Кравчук.

"Это я говорю очень важную вещь, потому что убежден в том, что без союза и без вступления в НАТО Украина, имея такую международную ситуацию и такого соседа как Россия, выжить не сможет", – сказал Кравчук.

Ранее Леонид Кравчук заявил, что Украина состоялась как государство, несмотря на "плотное единение внутренних врагов с внешним врагом", каковым является Российская Федерация.
Россия, Украина, нато, Кравчук

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Источник:

УНИАН

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