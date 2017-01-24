Эстония выделит Украине почти 6 млн евро – Минрегион

Как сообщил Зубко, средства будут направлены на развитие проекта децентрализации и электронного самоуправления

Между Эстонией и Украиной будет подписан меморандум по реализации проекта "Поддержка электронного правительства для децентрализации в Украине" (EGOV4UKRAINE) на 5,7 млн евро. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Согласно сообщанию, о намерении подписать соответствущий меморандум заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко по результатам встречи с директором по развитию Академии электронного управления Эстонии Ханнесом Астоком. Встреча состоялась в рамках официального визита украинской делегации в Эстонскую Республику во главе с президентом Украины Петром Порошенко.

"Проектом EGOV4UKRAINE мы усиливаем украинско-европейскую программу по внедрению децентрализации U-LEAD, которая стартовала в Украине в сентябре 2016 года. EGOV4UKRAINE направлен на улучшение процесса предоставления административных услуг в местных общинах через инструменты е-правительства", – рассказал Зубко.

По его словам, проект включает в себя "разработку и внедрение универсальной и эффективной ИТ-архитектуры, информационных систем и технических решений для ЦПАУ (Центров предоставления админуслуг – Ред.)".

"Главное, что возможностями проекта смогут, в первую очередь, воспользоваться главы ОТО (объединенных территориальных общин – Ред.). Меморандум будет подписываться между Госагентством по вопросам электронного правительства Украины и Академией е-правительства Эстонии", – отметил Зубко.

Напомним, Порошенко в ходе визита в Эстонию выразил благодарность стране за работу в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, за мощную поддержку относительно скорейшего принятия в ЕС безвизового режима для Украины, за позицию по ускорению ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, а также за предоставление Украине макрофинансовой помощи.