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Эстония выделит Украине почти 6 млн евро – Минрегион http://www.segodnya.ua/img/article/7911/48_main.1485247531.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/48_tn.1485247531.jpg Общество Как сообщил Зубко, средства будут направлены на развитие проекта децентрализации и электронного самоуправления

Эстония выделит Украине почти 6 млн евро – Минрегион

Сегодня, 10:45

Как сообщил Зубко, средства будут направлены на развитие проекта децентрализации и электронного самоуправления

Геннадий Зубко. Фото: Facebook
Геннадий Зубко. Фото: Facebook

Между Эстонией и Украиной будет подписан меморандум по реализации проекта "Поддержка электронного правительства для децентрализации в Украине" (EGOV4UKRAINE) на 5,7 млн евро. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Согласно сообщанию, о намерении подписать соответствущий меморандум заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко по результатам встречи с директором по развитию Академии электронного управления Эстонии Ханнесом Астоком. Встреча состоялась в рамках официального визита украинской делегации в Эстонскую Республику во главе с президентом Украины Петром Порошенко.

"Проектом EGOV4UKRAINE мы усиливаем украинско-европейскую программу по внедрению децентрализации U-LEAD, которая стартовала в Украине в сентябре 2016 года. EGOV4UKRAINE направлен на улучшение процесса предоставления административных услуг в местных общинах через инструменты е-правительства", – рассказал Зубко.

По его словам, проект включает в себя "разработку и внедрение универсальной и эффективной ИТ-архитектуры, информационных систем и технических решений для ЦПАУ (Центров предоставления админуслуг – Ред.)".

"Главное, что возможностями проекта смогут, в первую очередь, воспользоваться главы ОТО (объединенных территориальных общин – Ред.). Меморандум будет подписываться между Госагентством по вопросам электронного правительства Украины и Академией е-правительства Эстонии", – отметил Зубко.

Напомним, Порошенко в ходе визита в Эстонию выразил благодарность стране за работу в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, за мощную поддержку относительно скорейшего принятия в ЕС безвизового режима для Украины, за позицию по ускорению ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, а также за предоставление Украине макрофинансовой помощи.
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Источник:

"Сегодня"

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