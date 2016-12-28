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Фонд Бориса Колесникова поздравил постояльцев Тетиевского дома престарелых с новогодними праздниками (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7839/15_main.1482926897.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7839/15_tn.1482926897.jpg Общество Представители Фонда вручили бабушкам и дедушкам индивидуальные новогодние подарки, а также передали дому престарелых кровати, матрацы и многое другое

Фонд Бориса Колесникова поздравил постояльцев Тетиевского дома престарелых с новогодними праздниками (фото,видео)

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Сегодня, 14:07

Представители Фонда вручили бабушкам и дедушкам индивидуальные новогодние подарки, а также передали дому престарелых кровати, матрацы и многое другое

 


26 декабря представители благотворительного Фонда Бориса Колесникова посетили Тетиевский территориальный центр социального обслуживания, где поздравили 17 одиноких пожилых людей и обслуживающий их персонал с наступающими праздниками.

Акция была инициирована телеканалом "Украина", который обратился к благотворительному Фонду Бориса Колесникова с просьбой поддержать стариков, которые остро нуждаются как в предметах быта, так и в любви и внимании.

Президент благотворительного Фонда Борис Колесников поблагодарил журналистов за то, что выступили с данной инициативой.

"Нужно придать акции комплексный подход. Я думаю, благотворительный Фонд вместе с каналом возьмет постоянное шефство над этим учреждением, наша помощь будет носить системный характер. Государство через социальное страхование и другие фонды тоже должно постоянно заботиться о стариках. Эти люди – одни из самых остро нуждающихся. Всем нелегко, но им нужно помочь в первую очередь", – отметил Борис Колесников.

Представители Фонда вручили бабушкам и дедушкам индивидуальные новогодние подарки, а также передали дому престарелых кровати, матрацы, стулья-туалеты, подушки, постельное белье, бойлер, стиральную машину и продукты.

Директор Тетиевского территориального центра социального обслуживания Галина Корчак поблагодарила гостей за визит и помощь постояльцам: "Для 17 одиноких стариков это настоящий праздник. Они получили внимание со стороны представителей Фонда Бориса Колесникова, с удовольствием пообщались с журналистами телеканала "Украина". Этих эмоций и впечатлений им хватит надолго. К сожалению, они не могут провести новогодние праздники со своими семьями, они семья друг для друга, теперь у нас появились и новые члены семьи – наши благотворители. Уверена, именно они обеспечат этим бабушкам и дедушкам достойную старость".
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