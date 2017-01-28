Глава НАБУ купил автомобиль за 800 тыс. гривен

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник приобрел автомобиль стоимостью свыше 800 тыс. грн. Об этом свидетельствуют изменения, внесенные им в электронную декларацию, передает телеканал "112 Украина".

Согласно информации, собственником автомобиля KIA Sportage 2017 года выпуска стоимостью 802,5 тыс. грн он стал 21 января 2017 года.

Изменения в е-декларации Артема Сытника. НАПК





Напомним, в своей электронной декларации Сытник указал квартиру в Броварах, а также наличными 250 тыс. грн и 10 тыс. долларов.