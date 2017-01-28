Глава НАБУ купил автомобиль за 800 тыс. гривен

Сегодня, 02:31

Сытник внес изменения в е-декларацию

112.ua
112.ua

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник приобрел автомобиль стоимостью свыше 800 тыс. грн. Об этом свидетельствуют изменения, внесенные им в электронную декларацию, передает телеканал "112 Украина".

Согласно информации, собственником автомобиля KIA Sportage 2017 года выпуска стоимостью 802,5 тыс. грн он стал 21 января 2017 года. 

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Изменения в е-декларации Артема Сытника. НАПК


Напомним, в своей электронной декларации Сытник указал квартиру в Броварах, а также наличными 250 тыс. грн и 10 тыс. долларов.
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