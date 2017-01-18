Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Новости общества
Гройсман намерен взять отпуск в свой день рождения http://www.segodnya.ua/img/article/7895/86_main.1484766448.png http://www.segodnya.ua/img/article/7895/86_tn.1484766448.png Общество С понедельника премьер вернется к выполнению своей повседневной работы

Гройсман намерен взять отпуск в свой день рождения

Сегодня, 21:07

С понедельника премьер вернется к выполнению своей повседневной работы

Владимир Гройсман, фото 112.ua
Владимир Гройсман, фото 112.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен взять отпуск в свой день рождения в пятницу, 20 января, и проведет этот день с семьей, написал его пресс-секретарь Дмитрий Столярчук на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, с советских времен в Украине сложилась плохая традиция, когда в день рождения высокопоставленного чиновника все идут поздравлять только ради того, чтобы отметиться – "засвидетельствовать свое уважение".

"Владимир Гройсман давно решил, что эту традицию надо ломать. Много лет назад, тогда еще мэр Винницы начал свою традицию – брать отпуск в этот день и проводить его только в семейном кругу. Не был исключением и прошлый год, когда Владимир Гройсман работал уже в парламенте, не станет исключением и этот год. Поэтому в конце этой недели премьер на несколько дней возьмет традиционный отпуск и, как всегда, эти дни проведет в кругу семьи. А с понедельника вернется к выполнению своей повседневной работы", – написал Столярчук.
премьер, отпуск, День рождения, гройсман, традиция, премьер-министр, Владимир Гройсман, Столярчук

Вы сейчас просматриваете новость "Гройсман намерен взять отпуск в свой день рождения". Другие Новости общества смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бизнес

Владимир Гройсман. Фото: Фокус

Гройсман пригрозил бизнесу огромными штрафами

Сегодня, 14:36

Премьер обещает наказывать тех, кто не повысил минимальные зарплаты

Власть

Владимир Гройсман. Фото: архив

Гройсман выиграл суд у Тимошенко - СМИ

Вчера, 18:42

Суд отказал лидеру "Батькивщины" в удовлетворении ее иска к премьер-министру Украины

Экономика

МВФ не требует повышения пенсионного возраста, заверил Гройсман. Фото: AFP

Украина еще не договорилась с МВФ, но пенсионный возраст повышать не будут - Гройсман

Вчера, 15:58

Сейчас Киев ведет переговоры с Фондом об обновленном меморандуме

Финансы

Доллар в Украине дорожает. Фото: ТАСС

Гройсман объяснил, что происходит с курсом доллара в Украине

Вчера, 13:50

Премьер-министр верит в скорую стабилизацию ситуации на валютном рынке

Экономика

Владимир Гройсман. Фото: AFP

Гройман грозится наказывать бизнесменов, которые не повысили "минималку"

13 Января, 15:30

Премьер-министр рассчитывает, что органы контроля также не будут злоупотреблять полномочиями

Политика

Владимир Гройсман. Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

Украинские школы получили от Китая 23,5 тысячи новых компьютеров – Гройсман

10 Января, 21:04

По словам премьера, на эти компьютеры было установлено лицензионное программное обеспечение Microsoft

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.