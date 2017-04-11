Гройсман ответил на телефонные звонки украинцев

Сегодня, 04:10

Премьер также предложил остальным членам правительства чаще общаться с гражданами


10 апреля украинцы, позвонившие в правительственный контактный центр, могли пообщаться с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Глава Кабмина внимательно слушал, что-то записывал, потом объяснял или обещал разобраться в проблеме. Премьер также предложил остальным членам правительства чаще общаться с украинцами лично.
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"Сегодня"

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