Гройсман ответил на телефонные звонки украинцев
Премьер также предложил остальным членам правительства чаще общаться с гражданами
10 апреля украинцы, позвонившие в правительственный контактный центр, могли пообщаться с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.
Глава Кабмина внимательно слушал, что-то записывал, потом объяснял или обещал разобраться в проблеме. Премьер также предложил остальным членам правительства чаще общаться с украинцами лично.
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