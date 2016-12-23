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Гройсман – студентам: Ваш диплом ни вам, ни мне не нужен http://www.segodnya.ua/img/article/7824/66_main.1482497870.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/66_tn.1482497870.jpg Общество Премьер объяснил, почему стипендии должны получать не все

Гройсман – студентам: Ваш диплом ни вам, ни мне не нужен

Вчера, 14:56

Премьер объяснил, почему стипендии должны получать не все

Гройсман встретился со студентами КПИ. Фото: Facebook
Гройсман встретился со студентами КПИ. Фото: Facebook

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился со студентами Киевского Политехнического интститута (КПИ) и поделился с ними своими взглядами на систему высшего образования в Украине.

"По большому счету, абсолютно честно: ваш диплом ни вам, ни мне не нужен. Вам, вашим родителям и мне нужны ваши знания и ваш успех. И когда вы придете на работу после окончания университета просто с дипломом, вас могут не взять. Если вы придете на работу с дипломом, который подтверждает качество знаний, которыми вы владеете, вы будете успешны, вы будете иметь хорошую работу, вы будете иметь хорошую зарплату. Вы будете конкурентными и сможете достичь успеха – это то, что мне нужно. Я надеюсь на то, что это нужно каждому из вас", – сказал Гройсман.

Премьер также отметил, что, по его мнению, стипендии должны получать не все студенты, а только самые успешные.

"Я считаю, что создание системы, которая будет поддерживать качество знаний, – это главное", – отметил Гройсман.

Как ранее уточняла министр образования Лилия Гриневич, планируется, что с 2017 г. стипендию получат не все студенты с усредненной четверкой по итогам сессии, как сейчас, а лишь те, кто займет высшие места в рейтинге отличников и хорошистов, составленном вузом или колледжем.

В МОН предусматривают, что на место в рейтинге на 90% будут влиять итоги экзаменов и зачетов, а на 10% — научная работа, общественная деятельность и спортивные успехи обучаемых.

Напомним, украинские студенты опасаются грядущих изменений в системе выплат – говорят, что  без денег останутся 80% тех, кто сейчас их получает. По словам замглавы студенческого профсоюза НТУУ КПИ Константина Шурубуры, студенты уже готовятся к протесту. 
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Источник:

"Сегодня"

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