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Кабмин раскрыл основные положения пенсионной реформы http://www.segodnya.ua/img/article/7886/2_main.1484564959.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/2_tn.1484564959.jpg Общество Министр соцполитики считает, что после принятия предполагаемых изменений граждане могут испытать шок

Кабмин раскрыл основные положения пенсионной реформы

Сегодня, 13:09

Министр соцполитики считает, что после принятия предполагаемых изменений граждане могут испытать шок

Андрей Рева. Фото: dengi-info.com
Андрей Рева. Фото: dengi-info.com

Министр социальной политики Андрей Рева раскрыл детали будущей пенсионной реформы. Соответствующий законопроект правительство намерено подать на рассмотрение Верховной Рады в марте, а вступить в силу закон должен в июле, сообщается на сайте Минсоцполитики.

Проект предусматривает уменьшение страхового стажа. Сейчас действует норма, в соответствии с которой тем, кто достигнет пенсионного возраста с 1 января 2021 года, пенсии будут платить, только если у них не менее 20 лет страхового стажа и 30 лет общего.

По мнению министра, это приведет к тому, что лишь 8% украинцев смогут претендовать на пенсию. По проекту пенсионной реформы, страховой стаж будет снижен до 15 лет с 1 января 2018 года. Министр утверждает, что, таким образом, уже 30% граждан смогут претендовать на государственное пенсионное обеспечение.

При этом будет предоставлена возможность купить себе 15 лет страхового стажа. "Эта сумма составит около 130 тыс. грн: по 704 грн за каждый месяц умножается на 15 лет", – сказано в сообщении.

Также может быть прописано, что тот, кто претендует на пенсию, не может работать и получать пенсионные выплаты.

Кроме того, предполагается, что пенсии будет платить не только Пенсионный фонд. В его ведении останутся пенсии по возрасту. Пенсии по инвалидности и пенсии по потере кормильца будет выплачивать Фонд социального страхования.

Среди тех, кому положены пенсии по выслуге лет, останутся только военнослужащие. Выслуга остается постоянной – 25 лет, однако единый социальный взнос с зарплат должен будет уплачиваться в двойном размере. По замыслу авторов пенсионной реформы, до 60 лет пенсию военнослужащие будут получать из государственного бюджета, после 60-ти – из Пенсионного фонда.

Также в планах предусматривается отмена всех надбавок.

"Если эта схема будет принята, то дефицит Пенсионного фонда исчезнет в 2024 году... Мы осознаем, что с принятием этого закона шок у наших сограждан может быть таким, как и после повышенных тарифов. Но это вынужденный и необходимый шаг, чтобы сбалансировать Пенсионный фонд. Кроме того, важно еще и побудить украинцев отказаться от порочной привычки думать, что государство за них должно все решить, а заставить осознать, что будущее каждого в его руках", – заявил Рева.

Отметим, что на данный момент страница материала на сайте Минсоцполитики недоступна.
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Источник:

"Сегодня"

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