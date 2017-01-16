Кабмин раскрыл основные положения пенсионной реформы
Министр соцполитики считает, что после принятия предполагаемых изменений граждане могут испытать шок
Министр социальной политики Андрей Рева раскрыл детали будущей пенсионной реформы. Соответствующий законопроект правительство намерено подать на рассмотрение Верховной Рады в марте, а вступить в силу закон должен в июле, сообщается на сайте Минсоцполитики.
Проект предусматривает уменьшение страхового стажа. Сейчас действует норма, в соответствии с которой тем, кто достигнет пенсионного возраста с 1 января 2021 года, пенсии будут платить, только если у них не менее 20 лет страхового стажа и 30 лет общего.
По мнению министра, это приведет к тому, что лишь 8% украинцев смогут претендовать на пенсию. По проекту пенсионной реформы, страховой стаж будет снижен до 15 лет с 1 января 2018 года. Министр утверждает, что, таким образом, уже 30% граждан смогут претендовать на государственное пенсионное обеспечение.
При этом будет предоставлена возможность купить себе 15 лет страхового стажа. "Эта сумма составит около 130 тыс. грн: по 704 грн за каждый месяц умножается на 15 лет", – сказано в сообщении.
Также может быть прописано, что тот, кто претендует на пенсию, не может работать и получать пенсионные выплаты.
Кроме того, предполагается, что пенсии будет платить не только Пенсионный фонд. В его ведении останутся пенсии по возрасту. Пенсии по инвалидности и пенсии по потере кормильца будет выплачивать Фонд социального страхования.
Среди тех, кому положены пенсии по выслуге лет, останутся только военнослужащие. Выслуга остается постоянной – 25 лет, однако единый социальный взнос с зарплат должен будет уплачиваться в двойном размере. По замыслу авторов пенсионной реформы, до 60 лет пенсию военнослужащие будут получать из государственного бюджета, после 60-ти – из Пенсионного фонда.
Также в планах предусматривается отмена всех надбавок.
"Если эта схема будет принята, то дефицит Пенсионного фонда исчезнет в 2024 году... Мы осознаем, что с принятием этого закона шок у наших сограждан может быть таким, как и после повышенных тарифов. Но это вынужденный и необходимый шаг, чтобы сбалансировать Пенсионный фонд. Кроме того, важно еще и побудить украинцев отказаться от порочной привычки думать, что государство за них должно все решить, а заставить осознать, что будущее каждого в его руках", – заявил Рева.
Отметим, что на данный момент страница материала на сайте Минсоцполитики недоступна.
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