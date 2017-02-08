Как украинские политики и эксперты отреагировали на смерть "Гиви"

Сегодня, 13:47

В рядах боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" продолжаются зачистки

Михаил &quot;Гиви&quot; Толстых. Фото: из открытых источников
Михаил "Гиви" Толстых. Фото: из открытых источников

Сегодня с утра украинское и российское медиа-пространство всколыхнула новость о ликвидации одного из лидеров боевиков т.н. "ДНР", главаря бандформирования "Сомали" Михаила Толстых по кличке "Гиви".

Известие о продолжающейся зачистке боевиков на Донбассе быстро разлетелась по СМИ и соцсетям. Своим мнением о произошедшем поделились украинские политики и эксперты.

Ранее сообщалось, что в районе Донецка сегодня утром в результате взрыва был уничтожен один из лидеров боевиков с позывным "Гиви". По мнению экспертов, Москва продолжает "зачищать" Донбасс от одиозных боевиков.
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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