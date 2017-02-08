Как украинские политики и эксперты отреагировали на смерть "Гиви"

В рядах боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" продолжаются зачистки

Сегодня с утра украинское и российское медиа-пространство всколыхнула новость о ликвидации одного из лидеров боевиков т.н. "ДНР", главаря бандформирования "Сомали" Михаила Толстых по кличке "Гиви".

Известие о продолжающейся зачистке боевиков на Донбассе быстро разлетелась по СМИ и соцсетям. Своим мнением о произошедшем поделились украинские политики и эксперты.

Твоё лицо, когда по делу против тебя практически не осталось свидетелей... pic.twitter.com/XgiTnY5eC7 — Mark Feygin (@mark_feygin) 8 февраля 2017 г.

Когда рабочий кабинет тоже немного лифт. https://t.co/v1PjiwWpbJ — Николай Полозов (@nikolai_polozov) 8 февраля 2017 г.

Ранее сообщалось, что в районе Донецка сегодня утром в результате взрыва был уничтожен один из лидеров боевиков с позывным "Гиви". По мнению экспертов, Москва продолжает "зачищать" Донбасс от одиозных боевиков.