Курьез с Царевым взорвал Сеть

Бывший нардеп Олег Царев, сбежавший в Россию, пожаловался, что Facebook продвигает сайт "Миротворец", – передает "Знай".

"На мою публичную страницу на Фейсбуке "Олег Царев" пришло уведомление о предложении заменить мой сайт на профиль на сайте "Миротворец", в случае не отклонения его, смена произойдет автоматически", – написал депутат.

Пользователи социальных сетей не заставили ждать с ответом. Они отметили, что Царев находится с писке "Миротворца". Кроме того, Царев легко может использовать российские сайты для обсуждения захвата новых территорий.

Кто-то вспомнил прошлые перлы Царева. Например, для активизации своей страницы ввести дату начала Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что бежавший в РФ экс-регионал Царев получил от Кремля роскошный особняк в Крыму.