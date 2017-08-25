Луценко рассказал о попытке "сверхдержавы" украсть военные секреты Украины

Примерно месяц назад гражданин одной из сверхдержав пытался украсть украинские военные секреты. Такую информацию привел генпрокурор Юрий Луценко журналистам в пятницу, отвечая на вопрос, были ли попытки иностранных граждан украсть военные секреты Украины за время войны, передает телеканал "112 Украина".

"Да. Я вам могу даже сказать, что в одном из наших изоляторов находится гражданин одной очень большой сверхдержавы, это не Россия и не США, который подозревается СБУ в попытке украсть наши военные секреты", – отметил Луценко.

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Он уточнил, что это произошло "где-то месяц назад".

Напомним, телеканал CNN опубликовал видеозапись, на которой показан арест двух граждан КНДР сотрудниками украинских спецслужб в 2011 году – что граждане Северной Кореи пытались похитить сверхсекретные данные о ракетах.

14 августа The New York Times со ссылкой на выводы специалиста по ракетным вопросам Международного института стратегических исследований озвучила предположение, что КНДР могла через черный рынок получить украинские двигатели для баллистических ракет.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел поднять вопрос по скандалу с ракетами КНДР, в который попала Украина, на заседании Совета Безопасности ООН, а также обнародовать результаты расследования по данному инциденту.