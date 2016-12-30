Мэр Кличко в костюме Деда Мороза поздравил украинцев с Новым годом: "Мы все преодолеем" (фото,видео)

Столичный мэр фотографировался с людьми в центре города, дарил детям подарки и проехался на колесе обозрения на Михайловской площади

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил жителей Киева и всей Украины с Новым годом, видеозапись опубликована на канале партии УДАР в YouTube.

В видеоролике он в костюме Деда Мороза фотографировался с людьми в центре города, дарил детям подарки и проехался на колесе обозрения на Михайловской площади.

"Новогодняя сказка и Рождественское чудо... Их ожидают все – и дети, и взрослые. Что может быть лучше атмосферы предвкушения праздника? На самом деле, чудеса мы создаем сами – надо верить в это! И строить свой город, свою страну. Не бояться искренних эмоций и дарить радость близким и людям вокруг. Ведь каждый из нас – волшебник. Я с детства был уверен – нет ничего невозможного. И я верю в это сегодня!" – отметил мэр.

Кличко пожелал всем оптимизма, добрых дел и мира. "Мы все преодолеем, потому что верим в себя и в свою страну", – отметил мэр Киева.