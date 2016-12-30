Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Мэр Кличко в костюме Деда Мороза поздравил украинцев с Новым годом: "Мы все преодолеем" (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7845/63_main.1483067318.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7845/63_tn.1483067318.jpg Общество Столичный мэр фотографировался с людьми в центре города, дарил детям подарки и проехался на колесе обозрения на Михайловской площади

Мэр Кличко в костюме Деда Мороза поздравил украинцев с Новым годом: "Мы все преодолеем" (фото,видео)

Сегодня, 07:17

Столичный мэр фотографировался с людьми в центре города, дарил детям подарки и проехался на колесе обозрения на Михайловской площади

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил жителей Киева и всей Украины с Новым годом, видеозапись опубликована на канале партии УДАР в YouTube. 

В видеоролике он в костюме Деда Мороза фотографировался с людьми в центре города, дарил детям подарки и проехался на колесе обозрения на Михайловской площади.

"Новогодняя сказка и Рождественское чудо... Их ожидают все – и дети, и взрослые. Что может быть лучше атмосферы предвкушения праздника? На самом деле, чудеса мы создаем сами – надо верить в это! И строить свой город, свою страну. Не бояться искренних эмоций и дарить радость близким и людям вокруг. Ведь каждый из нас – волшебник. Я с детства был уверен – нет ничего невозможного. И я верю в это сегодня!" – отметил мэр.

 Кличко пожелал всем оптимизма, добрых дел и мира. "Мы все преодолеем, потому что верим в себя и в свою страну", – отметил мэр Киева.
видео, новый год, Кличко, поздравление, YouTube, Виталий Кличко

Вы сейчас просматриваете новость "Мэр Кличко в костюме Деда Мороза поздравил украинцев с Новым годом: "Мы все преодолеем" (фото,видео)". Другие Новости общества смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Общество

Петух любит яркость и хенд-мейд.

Какие украшения должны быть в праздничном декоре, чтобы Новый 2017 год принес удачу

Вчера, 14:00

Астрологи советуют украсить дом натуральными венками, цветами и фигурками животных

Украина

Директор Lauffer Group: "Мы будем работать в праздничные дни, чтобы удовлетворить спрос на хлебобулочную продукцию"

Вчера, 15:35

Общество

Девочка испугалась игрушки. Кадр из видео

Новогодняя подборка забавных видеороликов собрала 3 млн просмотров

Вчера, 17:16

В подборке собраны смешные нападения котов на елку, реакция детей на подарки и многое другое

Политика

Президенты "зажгли". Фото: скриншот

Хит от гарантов: президенты Украины "спели" смешной новогодний Jingle Bells

Вчера, 17:18

Нынешний и бывшие главы государства порадовали украинцев юморным поздравлением с Новым годом

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.