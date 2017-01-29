Морозы до -28: Синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели

Сегодня, 16:08

В Киеве – без существенных осадков, температура ночью 11-13°, днем 8-10° мороза

В Украину идет резкое похолодание. Фото: из открытых источников
В Украину идет резкое похолодание. Фото: из открытых источников

В ближайшие сутки погоду большей части территории Украины будет определять холодная воздушная масса, наиболее холодная погода будет в восточной части, значительно слабее морозы на западе страны, сообщает Укргидрометцентр в воскресенье.

Существенных осадков не ожидается. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10м/с.

Температура в большинстве северных, центральных, южных областей и на Закарпатье, ночью 11-16°С, днем 7-12° мороза, в восточной части ночью 19-24°, днем 13-18° мороза, на остальной территории ночью 5-10°, днем 1-6° мороза.

В Киеве – без существенных осадков, температура ночью 11-13°, днем 8-10° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 30 января самая высокая температура днем была 7,1 в 1983г., самая низкая ночью -25,0 в 1941г.

На 31 января синоптики прогнозируют погоду в Украине без осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на западный, 5-10 м / с.

Температура в западных областях ночью 5-10° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; в большинстве областей Левобережья ночью 19-24°, в восточных областях местами 25-28°, днем 8-13° мороза; на остальной территории ночью 12-17°, днем 3-8° мороза.

На 31 января в Киеве синоптики также прогнозируют погоду без осадков, на дорогах гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 4-6° мороза.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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