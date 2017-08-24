Москвичи поздравили украинцев: мира, терпения и чтобы не было ужасов

Российский независимый журналист Саша Сотник поинтересовался у москвичей, что они чисто по-человечески пожелают украинцам и Украине, как государству

В День Независимости Украины москвичи поздравили украинцев – пожелали процветания, независимости и мира. Соответствующее видео на своем канале в YouTube разместил российский независимый журналист Саша Сотник. Он поинтересовался у россиян, что они чисто по-человечески пожелают украинцам и Украине, как государству.

Напомним, что сегодня Украина празднует День независимости. Утром президент Порошенко с семьей принял участие в молитве за Украину, а на Майдане почтили минутой молчания память погибших во время АТО. Также президент присвоил двум бойцам АТО звание Героя Украины.