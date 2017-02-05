9 февраля температура в столице опустится до 21 градуса ниже нуля

На Киев надвигаются сильные морозы, сообщает Укргидрометцентр.

Отмечается, что в воскресенье, 5 февраля, в Киеве ожидается от -2 до -4 градусов мороза днем, без осадков.

В понедельник, 6 февраля, в столице прогнозируют снег и до 8 градусов ниже нуля.

Во вторник, 7 февраля, температура воздуха опустится до -12 днем и -15 ночью.

В среду, 8 февраля, в Киеве станете еще холоднее. Днем ожидается -14, а ночью столбики термометра покажут 21 градус ниже нуля.

В четверг, 9 февраля, будет также до -14 мороза днем, а ночью до -21.