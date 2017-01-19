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Нардеп Найем попал в ДТП http://www.segodnya.ua/img/article/7899/81_main.1484857623.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/81_tn.1484857623.jpg Общество В результате аварии никто не пострадал

Нардеп Найем попал в ДТП

Сегодня, 22:31

В результате аварии никто не пострадал

Нардеп Найем попал в ДТП, фото ipress.ua
Нардеп Найем попал в ДТП, фото ipress.ua

Народный депутат Мустафа Найем попал в ДТП около здания телеканала "112 Украина", передает телеканал "112 Украина".

Депутат выезжал с парковки и ударился в стоящую на противоположной стороне улицы машину. 

"ДТП с участием народного депутата Мустафы Найема. Выезжая с парковки возле нашего канала, народный депутат повредил припаркованную машину. На месте ДТП работает патрульная полиция. Пострадавших нет", – сообщили в эфире телеканала.
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