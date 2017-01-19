Нардеп Найем попал в ДТП

В результате аварии никто не пострадал

Народный депутат Мустафа Найем попал в ДТП около здания телеканала "112 Украина", передает телеканал "112 Украина".

Депутат выезжал с парковки и ударился в стоящую на противоположной стороне улицы машину.

"ДТП с участием народного депутата Мустафы Найема. Выезжая с парковки возле нашего канала, народный депутат повредил припаркованную машину. На месте ДТП работает патрульная полиция. Пострадавших нет", – сообщили в эфире телеканала.