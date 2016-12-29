Охендовский отказался давать показания во время перекрестного допроса с Трепаком

Председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский отказался давать показания после начала перекрестного допроса с экс-первым заместителем председателя СБУ Виктором Трепаком 26 декабря. Об этом сообщили в НАБУ в ответ на запрос "Укринформа".

"Детективы НАБУ начали проведение перекрестного допроса главы ЦИК и экс-первого заместителя председателя СБУ. Это процессуальное действие инициированное детективами Бюро по устранению противоречий между сведениями свидетеля, который предоставил НАБУ учетные "амбарные книги", и публичными заявлениями подозреваемого. Однако подозреваемый после начала одновременного допроса отказался давать показания", – отметили в ведомстве.

В то же время в НАБУ, ссылаясь на тайну следствия, отказались сообщить информацию, состоится ли еще одна очная ставка Охендовского с Трепаком.

Напомним, 21 декабря суд назначил личное обязательство Охендовскому в виде меры пресечения.

13 декабря детективы НАБУ сообщило председателю ЦИК Михаилу Охендовскому о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ("Получение взятки в крупном и особо крупном размерах лицом, занимающим особо ответственное положение").

Как сообщалось ранее, имя Охендовского фигурирует в опубликованных списках "черной бухгалтерии" Партии регионов. Там сказано, что "регионалы" оплачивали командировку главы ЦИК Михаила Охендовского (1500 долл.).

Ранее сообщалось, что детективы будут ходатайствовать за назначение Охендовскому залога в сумме 1,2 млн грн. Также говорилось о возможности отстранения его от должности и ареста имущества.