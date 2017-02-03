Опять в спину: размолвку Путина и Лукашенко активно обсуждают в сети

Минск и Москва медленно, но уверенно отдаляются друг от друга

В последнее время отношения между Россией и Беларусью несколько натянулись. А началось все с того, что Россия в одностороннем порядке решила установить пограничную зону с Беларусью.

Президент страны Александр Лукашенко назвал это решение российской стороны "политическим выпадом", который лишь ухудшает отношения двух стран.

Позже лидер Беларуси также заявил, что Минск обойдется без российской нефти, ведь, как он отметил, независимость стоит дороже.

Кроме того Лукашенко выступил против строительства российской военной базы на территории своей страны.

В сети же размолвка между Москвой и Минском стала одной из самых обсуждаемых тем. Большинство пользователей отмечают, что Беларусь все делает правильно и поддержали Лукашенко.

Лукашенко – это советский Трамп, только бедный, лысый и с усами — Сталингулаг (@StalinGulag) 3 февраля 2017 г.

Лукашенко поручил завести дело на главу Россельхознадзора.

И так будет с каждым, кому не нравятся белорусские авокадо и лобстеры. — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 3 февраля 2017 г.

Лукашенко: мы требуем от России одного – хватит действовать бандитскими методами...

Ну вот, и Батька признал ОПГ "Озеро" — Радзiвiл Слуцкi (@patriotbelarus) 3 февраля 2017 г.

А.Лукашенко на п/к в Минске: мы можем обойтись без российской нефти; да, будет трудно, но мы справимся. А в Москве этого не понимают. — Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) 3 февраля 2017 г.

А Батька-Лукашенко "оппозиционер" похлеще Жириновского.Тявкнет,а после долго вылизывает. — Внук подпольщицы (@ShlomoSledopit) 3 февраля 2017 г.

Белорусы самый коварный и умный народ постсовка. Пока Украина и Россия грызутся, батька своих затащит в Европу. Запомните этот твит! — Сталингулаг (@StalinGulag) 3 февраля 2017 г.

В Кремле опровергли заявление Лукашенко о том, что Россия нарушила международные договоры. Никогда такого не было и вот опять. — МинПанд (@crimeapanda) 3 февраля 2017 г.

"Там за взятку можно все": что Лукашенко рассказал журналистам о России https://t.co/rwTMOnZiZg pic.twitter.com/69TfACWIaI — распад и неуважение (@VictorKvert2008) 3 февраля 2017 г.

Лукашенко походу серьёзно зарубился с русней. — Edmond Dantes™ (@deMonte_Cristo) 3 февраля 2017 г.

А Батька совсем бузить начал!!!



pic.twitter.com/KLVAlfKxiS — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 3 февраля 2017 г.

Лукашенко: "руководство РФ оторваны от реальности, это реально так. Я не хочу кого-то оскорбить. Просто чтобы вы понимали что происходит". — Степан Демура (@demura_stepan) 3 февраля 2017 г.

У Лукошенко фамилия заканчивается на КО, а это украинское окончание.

Совпадение? Не думаю! pic.twitter.com/Q0zW5obdBW — Серый Кардинал (@slevo4kin) 3 февраля 2017 г.

Напомним, в конце прошлого года турецкие военные на границе с Сирией сбили российский бомбардировщик Су-24, нарушивший воздушное пространство страны. Путин назвал этот инцидент "ударом в спину" от Турции, после чего отношения между странами разладились. Впрочем, примерно через полгода лидеры Турции и РФ снова помирились.