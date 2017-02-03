Опять в спину: размолвку Путина и Лукашенко активно обсуждают в сети

Сегодня, 18:11

Минск и Москва медленно, но уверенно отдаляются друг от друга

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: ТАСС
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: ТАСС

В последнее время отношения между Россией и Беларусью несколько натянулись. А началось все с того, что Россия в одностороннем порядке решила установить пограничную зону с Беларусью.

Президент страны Александр Лукашенко назвал это решение российской стороны "политическим выпадом", который лишь ухудшает отношения двух стран.

Позже лидер Беларуси также заявил, что Минск обойдется без российской нефти, ведь, как он отметил, независимость стоит дороже.

Кроме того Лукашенко выступил против строительства российской военной базы на территории своей страны.

В сети же размолвка между Москвой и Минском стала одной из самых обсуждаемых тем. Большинство пользователей отмечают, что Беларусь все делает правильно и поддержали Лукашенко.

c3vmjn-wiaajqv-

Напомним, в конце прошлого года турецкие военные на границе с Сирией сбили российский бомбардировщик Су-24, нарушивший воздушное пространство страны. Путин назвал этот инцидент "ударом в спину" от Турции, после чего отношения между странами разладились. Впрочем, примерно через полгода лидеры Турции и РФ снова помирились.
нефть, россия, Путин, реакция, Беларусь, Лукашенко, соцсети, удар в спину, размолвка

Вы сейчас просматриваете новость "Опять в спину: размолвку Путина и Лукашенко активно обсуждают в сети". Другие Новости общества смотрите в блоке "Последние новости"

Авторы:

Сергей Остапенко, Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Александр Лукашенко. Фото: belta.by

Беларусь приблизилась к кредиту МВФ - Лукашенко

Сегодня, 16:26

С Фондом осталось решить только два вопроса

Мир

Александр Лукашенко. Фото: AFP

У Путина ответили на резкие обвинения Лукашенко

Сегодня, 15:41

В Кремле заявили, что никакого пограничного режима не вводилось, а речь идет о введении пограничных зон в прилегающих к границе районах

Мир

Александр Лукашенко. Фото: svoboda.org

В Беларуси никогда не будет "отстойников" для беженцев - Лукашенко

Сегодня, 14:40

Как сообщалось, Европейская комиссия выделит Минску 7 млн евро для реализации проекта международной технической помощи

Мир

Александр Лукашенко. Фото: belta.by

Лукашенко выступил против строительства военной базы РФ в Беларуси

Сегодня, 13:07

По словам президента Беларуси, с военной точки зрения эта база не нужна

Мир

Александр Лукашенко. Фото: AFP

Лукашенко прокомментировал решение России ввести приграничную зону с Беларусью

Сегодня, 12:34

Белорусский лидер напомнил, что в свое время Минск оказывал помощь россиянам, оказавшимся в тяжелой ситуации

Мир

Александр Лукашенко. Фото: AFP

Лукашенко пояснил, почему происходит обострение между Беларусью и Россией

Сегодня, 12:14

По его словам, в российских СМИ министра иностранных дел Беларуси начали обвинять, что он ведет работу по сближению с Западом

Мир

Александр Лукашенко. Фото: svoboda.org

Беларусь обойдется без российской нефти - Лукашенко

Сегодня, 11:59

Президент Беларуси подчеркнул, что свободу и независимость невозможно оценить деньгами и числами

Мир

РФ ввела приграничную зону с Беларусью. Фото: evroflag.by

В МИД Беларуси жестко ответили на решение РФ установить погранзону на границе

Вчера, 18:46

Как отмечается, у многих складывается впечатление, что эти действия ведут к восстановлению полноценного контроля на белорусско-российской границе

Мир

В РФ не видят в этом проблемы. Фото: evroflag.by

В Кремле пояснили, зачем создали пограничную с Беларусью зону

Вчера, 17:58

У Путина уверяют, что данные ограничения не повлияют на российско-белорусские отношения

Мир

Беларусь ввела безвизовый режим с США, всем ЕС и другими странами. Фото: evroflag.by

В Беларуси ответили на решение РФ установить пограничную зону между странами

Вчера, 14:58

Как заявил представитель Госпогранкомитета республики, такое решение является внутренним делом РФ

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования