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Депутат Пашинский стрелял из оружия, подаренного Аваковым – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7870/72_main.1484093943.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/72_tn.1484093943.jpg Общество Аваков наградил Пашинского оружием своим указом от 28 марта 2014 года

Депутат Пашинский стрелял из оружия, подаренного Аваковым – СМИ

Сегодня, 06:58

Аваков наградил Пашинского оружием своим указом от 28 марта 2014 года

Сергей Пашинский. Фото: Facebook
Сергей Пашинский. Фото: Facebook

Народный депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский ранил Вячеслава Химикуса в канун Нового года из пистолета, который ему подарил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Об этом "Украинской правде" сообщили источники в правоохранительных органах.

По словам собеседника, Аваков наградил Пашинского оружием своим указом от 28 марта 2014 года. 

После допроса в прокуратуре 10 января депутат заявил, что пистолет, из которого он стрелял, ему подарили в 2014 году, когда он пребывал на должности и.о. главы Администрации президента.

По версии полиции, 31 декабря на Пашинского напал мужчина на дороге в Киевской области, ударил его бутылкой по голове и сбил с ног, нардеп прострелил ногу нападавшему, сделав перед этим предупредительный выстрел в воздух. Оружие депутата, пистолет Glock 19, изъято.

Житель Киевской области Вячеслав Химикус, раненный из пистолета нардепа, утверждает, что предупредительного выстрела не было. По его словам, по пути домой он откликнулся на просьбу незнакомого водителя подтолкнуть заглохший микроавтобус. Внезапно затормозил Mercedes, из которого вышел Пашинский и стал угрожать оружием.

3 января Химикус и его жена Ольга дополнили свою версию тем, что у последней был пневматический пистолет, который она во время конфликта направляла на нардепа.

5 января адвокат Химикуса Марина Паринова требовала допросить Пашинского, поскольку ее подзащитный принимал участие в следственных действиях, в то время как, по ее словам, Пашинский был на отдыхе.

Уголовное производство по факту инцидента прокуратура Киевской области зарегистрировала по статье Уголовного кодекса Украины "хулиганство".
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