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Печерский райсуд разрешил заочное расследование по делу о госизмене Януковича http://www.segodnya.ua/img/article/7903/66_main.1484945457.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/66_tn.1484945457.jpg Общество В ходе судебного заседания, которое длилось с 9:00, защита Януковича заявила около 30 ходатайств

Печерский райсуд разрешил заочное расследование по делу о госизмене Януковича

Сегодня, 22:50

В ходе судебного заседания, которое длилось с 9:00, защита Януковича заявила около 30 ходатайств

Виктор Янукович
Виктор Янукович

Печерский районный суд Киева разрешил Главной военной прокуратуре проведение в отношении Виктора Януковича заочного расследования по делу о государственной измене передает телеканал "112 Украина".

"Судья Печерского суда Тарасюк дала разрешение на проведение в отношении Виктора Януковича процедуры специального заочного досудебного расследования по делу о государственной измене. Решение обжалованию не подлежит. Заседание суда длилось более 12,5 часов. Причиной было более 30 ходатайств, которые подала сторона защиты. Среди них – проведение выездного заседания на территории РФ и добавление в качестве свидетелей всех участников заседания СНБО от 14 февраля 2014 года. Среди них господин Турчинов, Аваков, Яценюк и другие. Все эти ходатайства, как и ходатайство об отводе председательствующей по делу и всего судейского состава Печерского райсуда, были отклонены. Представители прокуратуры приобщили к делу письмо от Генпрокуратуры России, в котором говорится об отказе в юридической помощи, а именно во вручении Виктору Януковичу подозрения", – рассказал корреспондент.

Отметим, что пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook написала, что в феврале начнется судебный процесс в деле о госизмене.

"В феврале мы начнем и собственно судебный процесс, где прокуратура на основании неопровержимых доказательств будет просить наказания предателю", – написала Сарган.

Кроме того, защита просила суд допросить в судебном заседании президента Петра Порошенко, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, председателя Верховной Рады Андрея Парубия и других.

Также суд отказал защите бывшего президента Виктора Януковича в проведении выездного судебного заседания в России.

28 ноября во время допроса Януковича в деле экс-"беркутовцев" генеральный прокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в госизмене.

Напомним, несколько дней назад Главная военная прокуратура Украины получила фотокопию заявления беглого экс-президента Виктора Януковича с просьбой к России ввести войска в Украину. По мнению защиты Януковича, документы не устанавливают никакого отношения Виктора Януковича к преступлениям, которые ему инкриминируются, а наоборот, устанавливают наличие статуса действующего президента Украины по состоянию на 1 марта 2014 года.
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