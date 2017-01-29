Первым стрельбу в Княжичах открыл сотрудник Госслужбы охраны – Луценко

По словам Луценко, выстрел был совершен в воздух

Генеральная прокуратура Украины установила, что первый выстрел в Княжичах Киевской области 4 декабря совершил сотрудник полиции государственной охраны. Об этом в комментарии телеканалу "1+1" заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщают "Українські новини".

"По видео мы установили, что первым выстрелил сотрудник полиции охраны, который находился за стеной (забором) ",- отметил он.

По словам Луценко, выстрел был совершен в воздух.

При этом Луценко добавил, что из уже ограбленного преступниками дома в ту ночь в Княжичах были похищены элитные спиртные напитки, что наводит следствие на мысль о причастности к этому полицейских.

Ранее Луценко отмечал, что подозрение руководству операцией в с. Княжичи, в ходе которой произошла перестрелка между правоохранителями, могут расширить на ст. 115 Уголовного кодекса ("Умышленное убийство").

Напомним, в поселке Княжичи Киевской обл. 4 декабря в результате перестрелки между сотрудниками полиции охраны и бойцами спецподразделения КОРД погибли 5 правоохранителей. Официальная версия трагедии выглядит следующим образом: проходила спецоперация по задержанию банды грабителей в недостроенном доме в Княжичах, сработала сигнализация. На вызов приехали сотрудники полиции охраны, задержали разведчиков, которые по плану операции не должны были себя разоблачать. Вызволять разведчиков приехал КОРД. Началась стрельба. В итоге погибли двое разведчиков, двое сотрудников полиции охраны и один боец КОРДа.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, на данный момент, служебное расследование по Княжичам завершено и передано в прокуратуру.