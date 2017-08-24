Подразделения ВСУ впервые примут участие в военных учениях стран "Вышеградской четверки"

Вчера, 21:15

Порошенко поблагодарил Мацеревича за личное присутствие на параде по случаю 26-й годовщины независимости Украины

Петр Порошенко и министр обороны Польши Антони Мацеревич. Фото: пресс-служба главы государства
Петр Порошенко и министр обороны Польши Антони Мацеревич. Фото: пресс-служба главы государства

Подразделения Вооруженных сил Украины впервые в истории примут участие в военных учениях стран Вышеградской четверки. Об этом договорились во время встречи президент Украины Петр Порошенко и министр обороны Польши Антони Мацеревич, сообщает пресс-служба главы государства.

"Петр Порошенко и Антони Мацеревич обсудили вопросы дальнейшего усиления военно-технического сотрудничества между Украиной и Польшей, реализацию решений Варшавского саммита НАТО, а также вопросы активизации участия Украины в многонациональных тренировках. Договорились, что подразделения Вооруженных Сил Украины впервые в своей истории примут участие в военных учениях стран Вышеградской четверки", – сказано в сообщении.

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Также отмечается, что Порошенко поблагодарил Мацеревича за личное присутствие на параде по случаю 26-й годовщины независимости Украины и высоко оценил участие подразделения Войска Польского в праздновании.

Президент отметил конструктивность и интенсивность диалога между оборонными ведомствами обоих государств, в частности, эффективное сотрудничество в рамках украинско-польско-литовской бригады ЛИТПОЛУКРБРИГ.

Ранее стало известно, что Беларусь пригласила Украину понаблюдать за учениями "Запад-2017".
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Источник:

"Сегодня"

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